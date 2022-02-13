«Женис» ведет переговоры с инвесторами. Без финансирования клуб могут закрыть

«Женис» испытывает трудности с финансированием команды.

Вместе с тем, в клубе считают, что говорить о закрытии преждевременно, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Футболисты, тренеры и персонал ждут, когда вопрос решится положительным образом.

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