«Женис» ведет переговоры с инвесторами. Без финансирования клуб могут закрыть

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«Женис» испытывает трудности с финансированием команды.

Вместе с тем, в клубе считают, что говорить о закрытии преждевременно, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Футболисты, тренеры и персонал ждут, когда вопрос решится положительным образом. 

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