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Гайд редакции Sports.ru и БЕТСИТИ на первый раунд драфта

Драфт
НХЛ 2023

Коннор Бедард

1
Чикаго

Адам Фантилли

2
Анахайм

Лео Карлссон

3
Коламбус

Матвей Мичков

4
Сан-Хосе

Уилл Смит

5
Монреаль

Далибор Дворски

6
Аризона

Райан Леонард

7
Филадельфия

Зак Бенсон

8
Вашингтон

Оливер Мур

9
Детройт

Колби Барлоу

10
Сент-Луис

Аксель Сандин Пелликка

11
Ванкувер

Дэвид Райнбахер

12
Аризона

Мэттью Вуд

13
Баффало

Эдуард Шале

14
Питтсбург

Брэйден Ягер

15
Нэшвилл

Калум Ричи

16
Калгари

Том Вилландер

17
Детройт

Эндрю Кристалл

18
Виннипег

Нэйт Дэниэлсон

19
Чикаго

Райли Хайд

20
Сиэттл

Михаил Гуляев

21
Миннесота

Самуэл Гонзек

22
Филадельфия

Отто Стенберг

23
Рейнджерс

Гэйб Перро

24
Нэшвилл

Квентин Масти

25
Сент-Луис

Давид Эдстрем

26
Сан-Хосе

Каспер Халттунен

27
Колорадо

Оливер Бонк

28
Торонто

Кэйден Прайс

29
Сент-Луис

Антон Вальберг

30
Каролина

Итан Готье

31
Монреаль

Даниил Бут

32
Вегас

16 комментариев

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YaroslavAgutin
Где Симашев??? Во всех рейтингах он в 1 раунде идет
+9
0
+9
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Кирилл Новокщенов
давайте Мичкова в Баффало
+5
0
+5
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vendigo
о, Вилландер в Детройт это отлично, там тогда связка мечты вырисовывается Валлиндер-Вилландер
+5
0
+5
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Bobjack
Ответ Sports.ru
Чего ждете от драфта?
Мичков вне топ 5
+6
-1
+5
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Sports.ru
Чего ждете от драфта?
+3
0
+3
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dzenga 1
Непредсказуемый драфт. Мичков может быть как в топ-3, так и вообще остаться вне 10ки первой
+3
0
+3
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Misson
Что-то Фантилли так расхвалили, что прям без каких-либо серьезных недостатков. Но в серьезных играх под давлением, в частности, на МЧМ Фантилли ничем выдающимся не выделялся. Там в Канаде блистали Беддард, Станковен, Гюнтер. Так что я бы не оценивал его выше Смита, Карлссона, Дворски, Мичкова.
+3
0
+3
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Stewee
По описанию, Мур так вообще в топ-5. Крутая скорость и катание, отличный бросок, хорошая 2-сторонняя игра, профессионализм уже в молодом возрасте, плюс лидерские качества.
Опять же, если верить описанию. Выглядит намного практичнее зеграсоподобных технарей.
+3
0
+3
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Михаил Бронников
🔥🔥🔥
+2
0
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Высоковато Мичков
+3
-1
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Misson
Гэйба Перро очень низко поставили. Его явно возьмут раньше 24-го пика, как в этом гайде. Хотя разброс мнений по нему очень большой - некоторые прогнозируют, что его заберут 10-11-м, другие, что уйдет ниже 20-го пика. Думаю, что он уйдет где-то посередине - в диапазоне 13-18 выборов. Перро очень креативный игрок, непредсказуемый, настоящий плеймейкер - это всё очень ценные качества, а недостатки можно постепенно устранять.
+1
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Алексей Белов
Ответ Кирилл Новокщенов
давайте Мичкова в Баффало
Не надо. Станет суперзвездой - надолго не задержится. Не станет - тем более нет смысла.
+1
0
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Largo[31]
Анахайм вторым шведа заберёт же
+1
-1
0
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Дима Лавриненко
Зачем Миннесоте Гуляев? У нас с дэфами проблем нету.
0
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0
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Как дела на заводе
Ответ Sports.ru
Чего ждете от драфта?
Обмен Овечкина на пики
+1
-1
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Алексей Белов
Ответ Stewee
По описанию, Мур так вообще в топ-5. Крутая скорость и катание, отличный бросок, хорошая 2-сторонняя игра, профессионализм уже в молодом возрасте, плюс лидерские качества. Опять же, если верить описанию. Выглядит намного практичнее зеграсоподобных технарей.
Ну там же и минусы есть, и они довольно критичные для топ-5.
0
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