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Коннор Бедард
1
Адам Фантилли
2
Лео Карлссон
3
Матвей Мичков
4
Уилл Смит
5
Далибор Дворски
6
Райан Леонард
7
Зак Бенсон
8
Оливер Мур
9
Колби Барлоу
10
Аксель Сандин Пелликка
11
Дэвид Райнбахер
12
Мэттью Вуд
13
Эдуард Шале
14
Брэйден Ягер
15
Калум Ричи
16
Том Вилландер
17
Эндрю Кристалл
18
Нэйт Дэниэлсон
19
Райли Хайд
20
Михаил Гуляев
21
Самуэл Гонзек
22
Отто Стенберг
23
Гэйб Перро
24
Квентин Масти
25
Давид Эдстрем
26
Каспер Халттунен
27
Оливер Бонк
28
Кэйден Прайс
29
Антон Вальберг
30
Итан Готье
31
Даниил Бут
32
16 комментариев
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YaroslavAgutin
сегодня, 16:13
Где Симашев??? Во всех рейтингах он в 1 раунде идет
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Кирилл Новокщенов
сегодня, 14:57
давайте Мичкова в Баффало
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vendigo
сегодня, 16:22
о, Вилландер в Детройт это отлично, там тогда связка мечты вырисовывается Валлиндер-Вилландер
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Bobjack
сегодня, 16:17
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Sports.ru
Чего ждете от драфта?
Мичков вне топ 5
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Sports.ru
21 июня, 23:31
Чего ждете от драфта?
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dzenga 1
сегодня, 16:47
Непредсказуемый драфт. Мичков может быть как в топ-3, так и вообще остаться вне 10ки первой
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Misson
сегодня, 17:17
Что-то Фантилли так расхвалили, что прям без каких-либо серьезных недостатков. Но в серьезных играх под давлением, в частности, на МЧМ Фантилли ничем выдающимся не выделялся. Там в Канаде блистали Беддард, Станковен, Гюнтер. Так что я бы не оценивал его выше Смита, Карлссона, Дворски, Мичкова.
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Stewee
сегодня, 17:48
По описанию, Мур так вообще в топ-5. Крутая скорость и катание, отличный бросок, хорошая 2-сторонняя игра, профессионализм уже в молодом возрасте, плюс лидерские качества.
Опять же, если верить описанию. Выглядит намного практичнее зеграсоподобных технарей.
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Михаил Бронников
сегодня, 14:57
🔥🔥🔥
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Кавабунга Шреддоголовый
сегодня, 17:46
Высоковато Мичков
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Misson
сегодня, 17:29
Гэйба Перро очень низко поставили. Его явно возьмут раньше 24-го пика, как в этом гайде. Хотя разброс мнений по нему очень большой - некоторые прогнозируют, что его заберут 10-11-м, другие, что уйдет ниже 20-го пика. Думаю, что он уйдет где-то посередине - в диапазоне 13-18 выборов. Перро очень креативный игрок, непредсказуемый, настоящий плеймейкер - это всё очень ценные качества, а недостатки можно постепенно устранять.
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Алексей Белов
18 минут назад
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Кирилл Новокщенов
давайте Мичкова в Баффало
Не надо. Станет суперзвездой - надолго не задержится. Не станет - тем более нет смысла.
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Largo[31]
сегодня, 17:25
Анахайм вторым шведа заберёт же
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Дима Лавриненко
37 минут назад
Зачем Миннесоте Гуляев? У нас с дэфами проблем нету.
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Как дела на заводе
сегодня, 17:14
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Sports.ru
Чего ждете от драфта?
Обмен Овечкина на пики
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Алексей Белов
16 минут назад
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Stewee
По описанию, Мур так вообще в топ-5. Крутая скорость и катание, отличный бросок, хорошая 2-сторонняя игра, профессионализм уже в молодом возрасте, плюс лидерские качества. Опять же, если верить описанию. Выглядит намного практичнее зеграсоподобных технарей.
Ну там же и минусы есть, и они довольно критичные для топ-5.
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Опять же, если верить описанию. Выглядит намного практичнее зеграсоподобных технарей.