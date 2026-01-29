«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ

Теперь сами стали кумирами.

Иногда сложно поверить в то, что современные звезды хоккея, которых любят тысячи болельщиков, в прошлом сами от кого-то фанатели. Когда-то они также ждали хоккеистов любимых клубов после игры и надеялись взять у них автограф.

О том, как это было у игроков КХЛ, узнали в подробностях вместе с Кинопоиском .

У Марка Вербы есть коллекция автографов. Самый ценный – на клюшке Овечкина

Нападающий Марк Верба больше всего матчей провел в «Авангарде» и «Адмирале», а последним его клубом на данный момент стал «Сочи». При это Верба воспитанник московского «Динамо», и это повлияло на выбор кумиров.

«Мой кумир из детства – однозначно Александр Овечкин. Все-таки динамовский воспитанник, будущая легенда всего хоккейного мира. Копировал какие-то его фишки из игры: носил желтые шнурки и длинный шнурок, висящий от пояса. Смотрел нарезки с его участием.

Помню его с тех времен, когда Овечкин был еще молодым и даже таскал клюшки за своими партнерами после игры. «Динамо» проводило домашние матчи в «Лужниках». Так как я занимался в школе «Динамо», нам давали иногда билеты на игры. После одного из матчей наш тренер, знакомый с Овечкиным, устроил небольшую фотосессию с Александром.

Первую клюшку с автографом получил тоже на одной из игр, на которую мне достались билеты. Мой тренер Михаил Анферов договорился, чтобы я принял участие в конкурсе в перерыве матча. Надо было попасть по воротам с середины площадки – и я попал. Призом была как раз клюшка с автографом Алексея Чупина, который на тот момент был игроком «Динамо». Эмоций не помню, но предполагаю, что позитив меня разрывал.

Вторую клюшку – уже с автографом от Овечкина прямо из его рук – получил намного позже. Это были съемки какой-то программы или рекламы с его участием. В одном из эпизодов он проводил мастер-класс для хоккеиста из детской школы «Динамо». Мне было лет 11-12. Повезло, что этим хоккеистом оказался я. Провели 30-минутную тренировку на льду, один на один. Это было незабываемо.

Большинство клюшек, которые достаются от других игроков, храню. Подаренные Овечкиным и Чупиным клюшки до сих пор стоят на своем месте. Но не скажу, что у меня большая коллекция. Собираю еще игровые джерси после каждого сезона.

Не назову какой-то конкретный случай встречи с кумиром на льду. Но у хоккеистов есть классическая шутка. Если приезжает кто-то из мировых звезд (из НХЛ, например), то надо взять телефон на вбрасывание и сделать фото. Конечно, так не делаем, чтобы не было штрафов (смеется).

Первый раз у меня попросили автограф в МХЛ. Но я больше смутился. Подумал про себя: «Кто я такой? Зачем ему мой автограф?» А сейчас просто стараюсь никому не отказывать в этом. Потому что это важно, особенно для детей».

У Сергея Плотникова не было кумиров, но есть автографы ветеранов

Нападающий Сергей Плотников игровую карьеру начинал в Хабаровске – в системе «Амура». С тех пор он сменил много клубов КХЛ: выступал за «Локомотив», «Металлург», СКА и ЦСКА. Ребенком же он редко фанател от чьей-либо игры, но памятные для него моменты все равно были.

«Раньше по телевизору особо ничего не показывали. Когда я стал чуть постарше, к нам в хабаровский «Амур» перешел Сергей Кривокрасов. Вот на него очень сильно обращал внимание.

Автографы обычно никогда не просил. Но как-то раз к нам в Хабаровск приехали ветераны. Вот тогда воспользовался случаем: взял автографы у Александра Мальцева и Геннадия Цыганкова. А так, я не был тем ребенком, который все это прямо коллекционировал. Честно говоря, даже постеров в комнате не было.

Всегда спокойно относился к тому, что у меня просят автографы. Не помню даже, когда это началось. Если ко мне дети за автографом подходят, просто стараюсь завести с ними разговор – поздороваюсь, спрошу как у них дела. Хочется разрядить эту обстановку, потому что знаю, что маленькие ребята очень волнуются, когда подходят. Понимаю это и хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно».

«Мне просто хотелось посмотреть раздевалку «Барыса». О чем еще мечтали хоккеисты

Интересно, что не так много хоккеистов рассказывают о том, как в детстве коллекционировали хоккейную атрибутику с автографами кумиров. Многие из них ставили куда более амбициозные цели.

● Для бывшего нападающего СКА Василия Подколзина намного важнее оказалось не взять автографы у кумиров, а сыграть против них.

В разговоре с сайтом КХЛ он рассказывал: «В детстве, наверное, как и у всех ребят моего возраста, кумиром был Александр Овечкин. Помню, когда был локаут, и они с [Никласом] Бэкстремом приехали в КХЛ, мы ходили с отцом на «Динамо». Хотя ни за какую московскую команду я не болел.

Всегда нравились Павел Дацюк и Алексей Морозов. Не мог представить, что с одним я поиграю за одну команду, а другой станет президентом лиги, в которой играю. На Дацюка всегда было приятно смотреть, даже в 40 лет. Видишь, как он относится что к играм, что к тренировкам, и вдохновляешься».





● Нападающий Кирилл Панюков – воспитанник «Барыса». В детстве он, как и многие другие ребята, мечтал сыграть за родной клуб. Он делился теми эмоциями: «Помню, мне просто хотелось посмотреть раздевалку «Барыса», взять автограф у этих ребят, или сфотографироваться после матча, после того как ждешь их в коридоре минут сорок.

Когда мы торчали в раздевалках [после игр], а параллельно «Барыс» шел на тренировку, нас почему-то загоняли. Просили быть потише: мол, первая команда идет. А нам-то хотелось посмотреть, кулак отбить. Я всегда думал: «Что ж там за люди такие, раз их так ограждали?»

Поэтому сейчас, когда нас маленькие хоккеисты видят, всегда им отбиваю кулачок, спрашиваю про их дела и тренировки. Сам был на их месте, и понимаю, как это важно, какие эмоции дает».

● Молодой защитник «Спартака» Даниил Орлов тоже сейчас имеет возможность сыграть против любимого игрока детства.

В интервью «Матч ТВ» он рассказывал: «Когда я был помладше, мне нравился Никита Зайцев. Но скорее его российская версия, потому что в НХЛ его начали править в игрока оборонительного плана. Когда теперь встречаюсь с ним на льду, особые эмоции проскальзывают.

И за Алексеем Морозовым следил. А из тех, кто поновее – Меро Хейсканен, который сейчас в «Далласе» играет. Стараюсь многое от него брать, нравится его двухсторонняя игра».

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Дмитрий Донской, Алексей Мальгавко, Владимир Астапкович; ska.ru ; hcbarys.kz

Реклама 18+. ООО «КИНОПОИСК»

Erid: 2SDnje44vHn