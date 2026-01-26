Тесты и игры
1 мин.

Угадаете по детскому фото обладателя Кубка Гагарина? А рекордсмена КХЛ?

3 k

КХЛ – это сотни игроков и десятки звезд. Иногда – большая задача узнать вратаря под маской или в динамике игры назвать пятерку какой-либо команды на льду.

Давайте усложним задачу: сможете ли вы назвать игрока КХЛ по его детской фотографии?

10 комментариев
6 / 10
Отгадали лидеров, а как насчет менее очевидных вариантов ?
Ответ Serhio 00
7/10, тоже самое)
10/10 «вы знаете о российском хоккее все»

😁😁
7/10
Отгадали лидеров, а как насчет менее очевидных вариантов?
2/ 10

Понимаем: по детским фотографиям трудно узнать многих звезд КХЛ
9/10 Стася не узнал что-то