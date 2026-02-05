Чем крут маскот КХЛ Крут

Объединил детей и хоккей.

С сезона-2023/24 у КХЛ появился особенный маскот – снежный человек Крут. Он стал не просто мифическим лицом лиги, но и главным героем целой мультивселенной.

Так КХЛ сделала хоккей более доступным и понятным для детей. Вместе с Кинопоиском мы узнали все подробности этого проекта.

Как пришли к идее снежного человека: искали понятный образ, у которого есть связь с зимним видом спорта

В хоккее маскоты есть у любого клуба, без них не обходится ни один крупный международный турнир. КХЛ пошла дальше и придумала маскот для целой лиги. Такая идея возникла не просто так: его создали специально в качестве способа коммуникации с детьми и молодежью, которые интересуются хоккеем.

Вице-президент лиги Сергей Доброхвалов объяснял в интервью официальному сайту КХЛ сложности процесса: «Когда прорабатывали идею создания талисмана, то поняли, что нам предстоит очень сложная задача – выбрать какое-то существо, которое визуально всем знакомо и психологически понятно. Ну и, конечно же, должна быть связь с хоккеем – зимним видом спорта».

Во время разработки маскота в основном рассматривали мифических существ. Руководство лиги не раскрывало все идеи, но засветило некоторые образы. Среди них были Пес-Заброс, Жар-Птица, Змей Горыныч и другие.

В итоге остановились на идеи снежного человека. У концепции такого талисмана есть объяснение: такой персонаж отличался от уже существующих маскотов клубов КХЛ и хорошо вписался в мир хоккея. Маскота назвали Крут – это не отсылка к его крутизне, а реальное старославянское имя. Оно имеет значение «сильный», «крепкий» и «властный», что хорошо описывает характер маскота.

Отдельно проработали детали. Например, цветовую гамму. Форма Крута выполнена в бирюзовых и фиолетовых оттенках не совпадает ни с одним существующим брендингом в лиге. А еще добавили символизма: талисман празднует день рождения 1 декабря – во Всероссийский день хоккея.

Руководство КХЛ осталось довольно такой задумкой. «Нам очень нравится Крут – получились добрые и задорные глаза, забавная грушевидная голова. По фигуре долго совещались – он должен быть и спортивный, и в то же время чуть пухленький и мягкий», – делился Доброхвалов.

Крут – персонаж, который существует внутри собственной мультивселенной. О его истории выпущен мини-сериал «Крутое приключение» из четырех серий. Благодаря ему, фанаты узнали, что Крут раньше жил на вершине Эльбруса. Там он играл в хоккей самодельной клюшкой. В наш мир снежный человек спустился после знакомства с хоккейным болельщиком. Так Крут попал на шуточный кастинг на роль талисмана КХЛ – и, конечно, победил.

Историю жизни Крута придумали специально, чтобы объяснить внезапное появление талисмана лиги. Доброхвалов рассказывал: «Появилась мысль поднять на вершину Эльбруса флаг КХЛ. В космос шайбу и Кубок Гагарина мы запускали, решили освоить интересные места и на нашем континенте. Параллельно прорабатывался вопрос с талисманом – нужно было дать информацию нашей аудитории – где же он был 15 лет, чем занимался и так далее».

От коллаборации с блогерами до подкастов и уроков для школьников – где встречается Крут?

Прежде всего Крут – лицо лиги для работы с детской аудиторией. Именно поэтому снежный человек живет в выдуманной Вселенной хоккея КХЛ. Это отдельный портал для детей и их родителей с комиксами о жизни Крута и познавательным контентом

Крут – преимущественно медийный проект, который активно развивается в соцсетях. Телеграм-канал талисмана «Крутой хоккей» набрал уже более 20 тысяч подписчиков. Это позволяет лиге сотрудничать с селебрити и инфлюенсерами. Так, талисман появился на Суперфинале КХЛ 3х3 вместе с популярным блогером Аней Покров и разыграл с ней подарки для болельщиков.

Есть у маскота различные коллаборации вне соцсетей. Например, совместный трек с Nansi&Sidorov «КРУТойХоккей», который суммарно набрал более 70 тысяч прослушиваний. В 2025-м талисман лиги снялся в клипе группы «Комната культуры» к саундтреку этого сезона «История плавит лед».

Интересно, что это не первое участие Крута в открытии нового сезона КХЛ. Год назад маскот появился в ролике Кинопоиска к регулярке-2025/26, который сделали в стилистике машины Голдберга. Там собрали отсылки ко всем клубам лиги. Крут появляется в самом начале и стоит за стеллажом с памятными моментами разных маскотов команд.

Недавно Крут стал звездным гостем детского образовательно-развлекательного подкаста «Любознаец и вселенная хоккея КХЛ» . Здесь он объяснил правила и поделился интересными историями. Так, у Крута вообще вышла коллаборация с защитником «Металлурга» Егором Яковлевым, который также занял место одного из ведущих подкаста.

Важность подобных проектов Доброхвалов объяснял: «Наша цель – не просто растить новых болельщиков, а воспитывать понимающих любителей хоккея с самого детства. Благодаря такому формату дети в легкой игровой форме узнают о КХЛ, ключевых хоккейных терминах, правилах и, что самое главное, о ценностях командной игры и спортивного духа».

Для творческих болельщиков есть и другое развлечение с Крутом. В приложении от Плюс Детям дошкольники могут раскрасить особенные картинки, персонажем которых стал как раз талисман лиги.

Крут также часто появляется и в офлайне. Первый его выход в виде ростовой куклы был в 2023 год. Тогда Курт прилетел в Новосибирск. Вместе с талисманом «Сибири» гулял по городу и изучал новую «Сибирь-Арену». Тогда же Крут впервые встретился с болельщиками: остался на игру и сфотографировался со зрителями.

Талисман проводил мастер-классы по хоккею на улице и участвовал в тематических матчах, а также приезжал на мероприятия, которые вообще не связаны с хоккеем. Например, маскот побывал на фестивале «Студвесна» в Саратове, на VK Fest в Красноярске и на празднике «День молодежи» в Новом Уренгое.

Важным офлайн-проектом Крута стало проведение «Уроков хоккея с КХЛ». Это серия лекций для школьников младших классов, которые помогают детям познакомиться с хоккеем. На каждом уроке ученикам дарят «Азбуку хоккея» – пособие с правилами игры и творческими заданиями. А также устраивают просмотр познавательного мультфильма «Вселенная хоккея».

Доброхвалов говорил, что подобные мероприятия вызывают большой отклик у аудитории: «Максимально положительная реакция. И комментарии в сети, и реакция детей и взрослых на арене на Крута – все говорит о том, что наш талисман получился на пятерку с плюсом».

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Григорий Сысоев

