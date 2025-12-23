«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?

Узнали вместе с Кинопоиском.

Дни игр в КХЛ всегда напоминают маленькие праздники. Клубы устраивают много развлечений на стадионах: например, минское «Динамо» на недавнем матче с «Ладой» (0:1) сделало караоке с Прохором Шаляпиным. После на шоу «Кайфовый хоккей» артист радовался такому событию: «Поставлю четыре звезды, ведь пятая – я».

Намного волнительнее дни матчей переживают сами игроки и их семьи. Мы вместе с Кинопоиском выяснили все подробности.

«После игр сын возмущается: «Я же тебе говорил, куда бросать надо». Ансель Галимов водит сына в раздевалку и придумал ему празднование

Нападающий Ансель Галимов начал сезон-2025/26 в «Авангарде», но уже в конце ноября подписал контракт с «Динамо». Для нападающего это стало возвращением не только в знакомый клуб, но и к семье – его жена Ксения и восьмилетний сын Мартин живут как раз в Москве.

Теперь они снова планируют походы на матчи. И вот что об этом рассказал сам Ансель:

«Мартин здесь [в Москве] ходит в школу и занимается спортом – он же у меня пловец. На днях получил второй юношеский [разряд] – это очень сильно. У супруги тоже здесь любимое дело, бизнес. В начале сезона, когда играл за «Авангард», в Омск они приезжали только на каникулах.

Вообще Мартин очень погружен в хоккей. Сам он учился кататься, но не было прогресса. В какой-то момент он спросил: «Пап, можно коньки продать?». Но ему очень нравится приходить ко мне на игры, заходить в раздевалку. Любит ощущать себя в мужском коллективе. Тем более он со многими находит общий язык: общается на разные темы и подмечает детали.

На победных играх в «Спартаке» у нас сложилась традиция. Я брал его с собой в раздевалку, и Мартин всем отбивал кулачки – игрокам и тренерам. После поражений с собой, конечно, не брал. Хотя один раз Алексей Юрьевич [Жамнов] сам его позвал и сказал: «Пусть смотрит, как это все происходит».

Мне важно ощущать их поддержку на играх. Когда на гимне выстраиваемся, я всегда ищу супругу и Мартина на трибуне. Если гол забиваю, то они мне могут помахать, а я на них смотрю. Чувствую, что они рядом, есть поддержка.

Есть и особенное воспоминание. Это было перед сотым голом в КХЛ в прошлом сезоне. Ехал в гостиницу с раскатки и смотрел видео. Попался ролик, где сын тренера снял одежду и ярко отпраздновал гол. Скинул жене и сказал: «Если сегодня забью, так же сделаете». Так и случилось: я забил, а Мартин снял джерси и размахивал. Я даже не знал об этом. Потом мне после матча об этом сказали журналисты и везде отмечали на видео. Это было красиво.

Бывает, после игр сын спрашивает: «Что ты забить не можешь? Я же тебе говорил, куда бросать надо». Это так мило. Такие моменты незабываемы. Но вообще к неудачным периодам Мартин с пониманием относится. Он сам спортсмен и знает, что невозможно все время выигрывать».

«Она просит, чтобы ей объясняли кричалки. И повторяет». Жена Тимура Билялова – о традиции дочки на матчах «Ак Барса»

Вратарь Тимур Билялов проводит в Казани седьмой сезон. За это время его супруга Наталия редко пропускала домашние игры «Ак Барса». И теперь постепенно приобщает к матчам детей – пятилетнюю Адриану и годовалого Данэля.

Об их особенных семейных ритуалах Наталия рассказала:

«За день до матча Тимур уезжает на базу. Там он ночует, отдыхает после тренировок и временно живет. Поэтому до игры мы не видимся. Но перед отъездом на стадион супруг обязательно мне пишет. Я всегда желаю ему удачи.

С младшим сыном пока часто на игры не ходим – он еще маленький и в это время уже спит. Постепенно будем приобщать его к играм.

А вот со старшей доченькой стараемся посещать все матчи. У нее такой сейчас возраст осознанный. Она понимает, что у папы игра и все время мне говорит: «Мамочка, пойдем на игру». Даже если она устала, ей все равно обязательно надо присутствовать на трибуне.

У нее даже для этого есть вся атрибутика: кепка, джерси, игрушки. Особенно Адриана хотела шарфик. Когда команда выигрывает, игроки на льду становятся в круг и машут шарфами. И для дочки это что-то особенное. На каждую игру носит этот шарф.

Вообще на игры стараемся пораньше приехать. У нас своя традиция: успеть на раскатку и подойти ко льду, чтобы к нам подъехал папа. Это главное – помахать и отправить воздушные поцелуи. У дочки прямо глаза в этот момент сияют.

Тимуру важны наши поддержка и присутствие на игре. Да и Адриана очень любит атмосферу матчей. Особенно болельщиков. Смотрит всегда в их сторону и просит, чтобы я ей объясняла кричалки. Она повторяет за ними.

Недавно Тимур впервые взял Адрианку на лед после победы. По всему льду прокатил ее и взял в победный круг, чтобы она помахала шарфиком. Ребенок был невероятно счастлив. Теперь она рассказывает всем родным и друзьям в садике. Близкие в тот день даже звонили и говорили, что видели Адриану. Я все это засняла, поэтому дочка еще постоянно это и пересматривает. Говорит: «Мама, покажи мне, где я на льду с папой».

Мы очень эмоционально смотрим игры. Когда проигрываем, Адриана спрашивает у Тимура: «Папочка, ну почему команда проиграла? Почему ты не поймал шайбу? Вот смотри, надо вот так вот ловить». Мне бывает жалко ее, что она так сильно переживает. Вместе с Тимуркой объясняем ей, что проигрыши тоже случаются.

Я и сама очень эмоционально на все реагирую. Близкие говорят, что я громко кричу. И Тимур меня сто процентов в этот момент слышит (смеется).

Одно из самых тяжелых воспоминаний для меня – это, конечно, седьмая игра финала с ЦСКА. На последних двух минутах я не выдержала и уже ушла с трибуны. Сидела возле ресторана, плакала, но верила, что сейчас мы отыграемся. Даже сейчас говорю об этом и слезы наворачиваются. Кубок уже был почти наш, но не случилось. В такие моменты поддержка особенно важна».

«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после матча». Жена Артема Пименова – об атмосфере на играх «Салавата»

Нападающий Артем Пименов уже седьмой год играет за «Салават». Все это время на трибуне его поддерживает жена Кристина, которая в редких случаях пропускает домашние игры и часто выбирается на выезд. Иногда посмотреть игру супруга она берет и дочь Каролину, которой скоро исполнится три года.

Кристина поделилась подробностями:

«Перед матчем дома обязательно проводим время вместе. Максимально от всего ограждаем нашего папу и мужа, чтобы он набирался сил перед игрой. На сам матч отправляем его с обнимашками, поцелуйчиками и наставлениями от дочери.

Я стараюсь не пропускать ни одной игры. Дочка пока ходит не так часто из-за возраста – ей тяжело неподвижно сидеть так долго. Но дома она всегда смотрит игры и болеет. Я же пропускаю матчи только по уважительной причине – например, из-за болезни (смеется).

На домашних играх особенная атмосфера. Игру смотрю из ложи вместе с женами, мамами и сестрами других игроков. Тут очень уютно – мы одна большая семья. Настроение матчей меняется в зависимости от соперника, а у нас в ложе всегда своя особенная атмосфера.

Восемь лет активно поддерживаю мужа, но все равно волнения и эмоции, конечно, не уходят. От этого сложно избавиться – в любом случае переживаешь во время игр. Иногда со стрессом помогает бороться бокальчик игристого (смеется).

На матчах с мужем никак не коммуницирую. Он очень сдержанный в плане эмоций и у него собственный распорядок, поэтому воздушных поцелуев он мне не шлет. Все это уже после матча.

Мужу очень важно, чтобы я была на игре. Как-то раз он меня не увидел (видимо, куда-то отошла) и забеспокоился. После игры сразу спросил: «Где ты была?». Тогда я поняла, что ему важно ощущать мое присутствие.

Интересно, что дочка тоже сдержанная – похожа на папу. Когда Артем ее катал после игр на льду, она все контролировала, с осторожностью смотрела по сторонам и крепко держалась за папу. Расслабилась только дома – тогда уже рассказывала о эмоциях.

В случае неудач ищу разные подходы к мужу. Где-то можно поругаться и так встряхнуть его. А где-то лучше дать отдохнуть, остыть и обсудить все только на следующий день. Просто считываю его, смотрю на его глаза и в моменте понимаю, как лучше поступить.

Иногда Артему важно просто чувствовать наше присутствие. Недавно он долго восстанавливался после травмы. Мы приходили и занимались вместе с ним. Дочка вокруг папы бегала и повторяла за ним: в мячик играла и приседала. Я тоже старалась в зал ходить. В такие моменты мы всегда рядом».

«Сын напоминает жене, что у нас игра». Джордан Уил – об особой связи с сыном на играх

Канадец московского «Динамо» Джордан Уил – один из немногих легионеров КХЛ, кого близкие поддерживают прямо на трибуне. Его семья три года назад вместе с ним перебралась в Москву. Правда, получается это не всегда: сыну Уэсли скоро исполнится три года и он еще только привыкает к атмосфере хоккея на стадионах.

Вот как это описал сам Джордан:

«Насколько часто семья ходит на игры? Насколько это возможно. Это сложно. Матчи в Москве проходят довольно поздно. Они начинаются в 19:30, а сын ложится спать около 21:30.

В начале года они приезжали довольно часто. Это было так здорово, потому что он становится старше и теперь машет мне рукой. Так здорово видеть его на трибунах, болеющего за команду. Мне очень нравится ощущать его поддержку на играх. После окончания перерыва я всегда остаюсь немного на льду, катаюсь и ищу его глазами, чтобы помахать. Он радуется, когда меня видит. Это что-то особенное.

В дни игр у нас есть небольшая традиция. Обычно я отбиваю ему пять и целую его. Конечно, не всегда так получается делать, потому что его может не быть рядом. Но мне все равно нравится.

Не знаю, насколько сыну важно поддерживать меня на трибунах. Это будто бы ни на что не влияет, но все равно так круто. Тем более ему очень нравится наблюдать за ребятами, за командой. Он знает всех по номерам, может назвать имя, если увидит фотографию.

Когда забиваю голы, я особо не смотрю на трибуну. Поэтому у нас нет каких-то особых способов коммуникации, вроде воздушных поцелуев. Но думаю, всем важно ощущать поддержку, даже если ты не видишь в этот момент своих близких.

В дни игр стараюсь по максимуму уделять внимание семье, хотя это немного хлопотно. У сына школа, а у меня тренировка, поэтому мы видимся не так часто, как хотелось бы. Такая у нас работа. Любое свободное время провожу с ними.

Вообще стараюсь домой не нести эмоции с игры. Что бы ни случилось на льду, я оставляю это за дверью. Время дома – это время для семьи. Сейчас время побыть с женой, с ребенком, повеселиться, насладиться жизнью. Нет смысла расстраиваться – это всего лишь игра.

На выезд жена и сын почти не ездят. Может быть, они попробуют приехать в Сочи в январе. Но они часто смотрят выездные матчи дома. Причем именно сын напоминает жене, что у нас сегодня игра. И они поддерживают меня по телевизору».

Фото: из личного архива игроков

