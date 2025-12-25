Как родители помогали звездам КХЛ? Перешивали коньки и строили площадки

Собрали истории вместе с «Кинопоиском».

Пробиться в профессиональном спорте без поддержки родителей практически невозможно. И для многих хоккеистов КХЛ мамы и папы были супергероями, без которых бы не было больших карьер.

Мама Шипачева искала по знакомым инвентарь для сына

Прямо сейчас Вадим Шипачев идет на 1000 очков в КХЛ – он будет первым хоккеистом в истории, кому покорится эта отметка. Нападающий, родившийся в Череповце, рос без отца, а его мама воспитывала двоих детей. Оба занимались хоккеем, но Вадима отдали в секцию не сразу – не было финансовых возможностей.

«Он учился во втором классе, перед Новым, 1996 годом подошел ко мне и попросил отдать его в хоккей, – рассказывала Людмила Шипачева. – Пришлось пройти по знакомым, чтобы собрать необходимое для занятий – каску, защиту, коньки. Клюшку сами купили. Тогда ничего было не купить. В результате коньки были гораздо большего размера, чем надо было Вадиму, майку пришлось обрезать».

Форварда «Торпедо» отец отправил в Челябинск

Егор Соколов – важный элемент в ярком «Торпедо» Алексея Исакова.

Несмотря на то, что Соколов родился в Екатеринбурге, первые шаги на юниорском уровне он делал в Челябинске – столице соседнего региона. Все благодаря родителям, которые убедили его переехать туда, о чем он рассказывал в интервью Спортсу’’:

«В той ситуации решение больше исходило от моего отца. Он очень хотел, чтобы я переехал в Челябинск и играл там – в самой сильной школе России на тот момент. Но тогда было не так сложно – всего два часа на машине, так что родители приезжали ко мне каждые выходные».

Мама отдала Гусева в фигурное катание, а потом перешивала ему коньки

Никита Гусев в составе СКА выиграл Кубок Гагарина-2017, а через год спас сборную на Олимпиаде в Пхенчхане, сравняв счет в концовке финала. Это был не менее важный гол, чем у Кирилла Капризова.

При этом в детстве Никита мог стать фигуристом. В 3 года его мама познакомилась с женщиной, которая посоветовала отдать его в спортивный клуб «Вымпел». Он даже успел выиграть золотую медаль на одном турнире.

Но судьбоносным стал подарок на Новый год – все родственники скинулись и подарили ему шлем, в котором он даже спал по ночам. А вот с коньками были проблемы – маме приходилось несколько раз перешивать единственную старую пару. Его отдали в хоккей, где очень пригодился опыт из фигурки – кататься у Гусева получалось прекрасно. Остальному доучили. В Подмосковье, где жила бабушка, даже сварили ворота для будущего хоккеиста.

Отец форварда «Трактора» построил площадку для сына и тренировал с ним броски

Михаил Горюнов-Рольгизер проводит уже шестой сезон за основу Челябинска. Важную роль в его становлении сыграл отец – звучит невероятно, но Михаила поставили на коньки в 2 года и 8 месяцев. Ходил с ним на каток, где помогал отрабатывать отдельные элементы, а затем и вовсе оборудовал для сына отдельную площадку на ближайшем пустыре.

«Я жил в поселке Чурилово за городом, там была местная школа, – рассказывал Михаил. – Первые два года периодически мы ходили на каток. Тренировался там. На пустыре возле дома папа оборудовал бросковую зону, его знакомые сварили ворота. Папа купил плиту, из которых строят дома, подготовили площадку. Ворота простояли года три, я каждое лето бросал там. Люди удивлялись, что я там делаю. Пустырь, рядом гора земли, и какой-то шпендик приходит с клюшкой».

Стася родители водили на тренировки к 6:30 и забирали в 22:22

Андрей Стась даже в 37 остается лидером раздевалки минского «Динамо». А начинался его длинный хоккейный путь тяжело – как для него, так и для его родителей.

«В детстве с мамой и папой рано утром ездили на тренировки, – рассказывал Стась в недавнем интервью. – Они начинались и в 6:30, и в 8:30 на катке в парке Горького. Помню, как после вечерних тренировок с мамой спускались в метро, и на больших часах было 22:22:22. Как-то так получалось, что в одно и то же время заходили. Благодарен маме за все, что она делала и делает для меня».

Рыкова отец мотивировал деньгами за голы и ассисты

Необычная история мотивации от родителей у другого хоккеиста «Трактора» – Александра Рыкова. Изначально он совсем не любил хоккей и ходил на занятия через силу.

«На самом деле, я сам чувствовал, что у меня получается, – вспоминал Рыков. – Какое-то время папа давал мне деньги за очки: 100 рублей за гол и 50 рублей за ассист. Также он привозил игрушки из Москвы. Потом интерес к хоккею как-то сам пришел».

Такая мотивация дала плоды. Сейчас Александр получает все больше игрового времени, а в прошлом сезоне стал серебряным призером Кубка Гагарина. И даже забросил в финальной серии.

