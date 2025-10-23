Кто из хоккейных династий вам ближе: отцы или дети?
В российском хоккее было много легенд и их детей, сформировавших династии: Евгений и Владислав Наместниковы, Антон и Даниил Буты и многие другие. А давайте определимся, кто для вас ближе?
Видите конкретную пару – и выбирайте конкретный вариант. В конце вы узнаете, какая категория вам ближе.
Блог Кинопоиска о спорте
Борис Ротенберг - Роман Ротенберг )
выборочка так себе - а сравнить Тарасенко? а где Романовы? (да и дед то тоже добавил огоньку). а Барковы? Курашовы? ну как бы добавить эти и не только эти династии, баланс был бы не таким
Ничья!🤣
Вот как ни крути, а лучшей пары, чем Бобби Халл-Бретт Халл не найти)))
Отдаю голос в пользу Романа Царевича....патамушта у него есть винтажный шлем JOFA, например :)
выборочка так себе - а сравнить Тарасенко? а где Романовы? (да и дед то тоже добавил огоньку). а Барковы? Курашовы? ну как бы добавить эти и не только эти династии, баланс был бы не таким
Василевский, да и Яшкина отец тоже в хоккей играл
Дичь какая. Ясное дело что отцы продукты советской школы и явно сильнее. Разве что младший Наместников, скажем так - не слабее отца
Тарасенко нет в подборке, Баркова, Галченюк есть и он тоже посильнее бати будет
100%!!! Хотел это же написать 😀
Дичь какая. Ясное дело что отцы продукты советской школы и явно сильнее. Разве что младший Наместников, скажем так - не слабее отца
Наместников мл. посильнее будет
+
Тарасов вратарь, батя пылил его в 00, тоже вратарь