Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
Культурный тест про кино и хоккей.
Многие считают, что хоккей – главный вид спорта в России. Серьезный аргумент «за» – количество культурных отсылок к хоккею в российских фильмах, мультфильмах и сериалах.
Спортс’’ и Кинопоиск, где можно в полном объеме смотреть все матчи КХЛ, сделали тест про хоккей в кино. Сможете вспомнить, как показывают игру в «Ералаше», «Смешариках», «Мажоре» и других фильмах и сериалах? Проходите тест и делитесь результатом в комментариях!
Блог Кинопоиска о спорте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные