Как понять «Авангард» через искусство авангарда

Я болею за «Авангард» с 2022-го – после того, как оказался на их матче с ЦСКА в Москве и большая часть стадиона болела за Омск. Что-то в этой задорной и явно любимой народом команде привлекло.

Теперь у меня есть джерси «Авангарда», две кепки, шапка, сувениры помельче – а еще две поездки в Омск на четыре домашних матчах. Наверное, я уже фанат.

Но даже после всего этого до сих пор, когда я произношу слово «авангард», в голове сначала возникает черно-белый образ мужчины в костюме-тройке с диссонансной скрипичной музыкой на фоне. А еще гремит фамилия Маяковского. Или выставка Малевича. Короче, что-то из эстетики искусства начала XX века.

В сентябре Спортс’’ и Кинопоиск, где вы можете в полном объеме посмотреть все матчи КХЛ , исследуют пересечения мира хоккея и мира культуры. В этом тексте мы соединяем два образа авангарда и показываем, что два разных мира вокруг этого слова помогают понять друг друга.

Переименование в «Авангард» – гиперболоидные башни Владимира Шухова

«Авангард» как организация родился в 1950-м, но «Авангардом» стал только в 1981-м. Хоккейную команду на базе «Спартака» основал приехавший после учебы в Новосибирске Анатолий Комаров. Тогда в хоккей с шайбой в Омске, по его воспоминаниям, не играли – только с мячом. Оттуда и переманили первых омских «шайбистов».

В последующие 30 лет клуб прошел много трансформаций и назывался «Спартак», «Аэрофлот», «Каучук», «Химик», «Шинник» – в общем, постоянно менялся.

В 1896-м инженер Владимир Шухов ввел в архитектуру новый тип конструкций – гиперболоидный, когда из прямых балок по сути делают изогнутую постройку с иллюзией вращения. Шуховские башни в России внесены в список культурного наследия.

Гиперболоидные башни – это и рождение нового феномена, и модернизация прошлого. В целом подведение функциональности под искусство, поиск вдохновения в научно-техническом прогрессе – одна из главных черт авангарда.

Леонид Киселев и возрождения команды – «Окна РОСТА»

Киселев стал тренером «Авангарда» в 1987-м, когда клуб играл во втором дивизионе и ничего не добивался. Вместе с «Авангардом» он прошел путь до бронзовых медалей 1996-го, удержав команду в сложнейший исторический период. Он сам рассказывал Спортсу’’ в 2014-м, как клуб выживал в 90-е:

«Создали с болельщиками торговую структурку. Сейчас они все зажиточные люди. Продавали все подряд: водку, тушенку, сгущенку, стиральные машины.

Сгущенку брали в Омске по самым низким ценам, везли в Тольятти на завод. Там задирали цены и меняли их по новому тарифу на заводские «Жигули». В Омске эти «Жигули» распродавали с наценкой. Мятые бумажки прямо с рынка приносили в бухгалтерию клуба».

«Окна РОСТА» – тоже авангардное искусство под влиянием тяжелого времени. Это агитационные плакаты советской власти времен гражданской войны, в создании которых участвовали многие талантливые художники и поэты – в первую очередь Владимир Маяковский. Для него это и возможность как-то себя обеспечить, и реальное служение делу, в которое он верил. Хотя было тяжело – в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковский летом на даче» поэт разговаривал с солнцем и жаловался как раз на колоссальную нагрузку в работе с агитацией:

Про то,

про это говорю,

что-де заела РОСТА,

а солнце:

«Ладно,

не горюй,

смотри на вещи просто!

А мне, ты думаешь,

светить

легко.

– Поди, попробуй! –

А вот идешь –

взялось идти,

идешь – и светишь в оба!».

Так же и «Авангард» в эпоху Кисилева: взялся идти – и шел.

Большие деньги – Казимир Малевич, «Синий прямоугольник поверх красного луча»

Для Омска хоккей – культ, и в глазах многих «Авангард» сохраняет шарм региональной команды, которая противостоит столичным богатеям. При этом уже очень давно «Авангард» – богатый клуб. Сначала в Омск пришли деньги Романа Абрамовича, потом – «Газпромнефти». Именно на них клуб может приглашать иностранных звезд и самых дорогих тренеров КХЛ.

Авангардное искусство тоже уже давно перестало быть идейным феноменом, и «Синий прямоугольник поверх красного луча» – лучшее тому подтверждение. В 2018-м картину продали за 86 миллионов долларов, и она стала самой дорогой в истории русского искусства.

В целом авангардисты, в отличие от тех же импрессионистов (и представителей других прорывных художественных течений) были востребованы уже при жизни. Искусство обеспечивало им вполне обеспеченную жизнь и хорошее общественное положение.

Эпоха Максима Сушинского и чемпионство-2004 – Михаил Ларионов, «Танцующий эквилибрист»

«Авангард» впервые стал чемпионом России в 2004-м, хотя ужасно начал тот сезон под руководством Сергея Герсонского, который до этого никогда не работал главным тренером на уровне Суперлиги. По ходу сезона Герсонский отстранил главную звезду и легенду команды Максима Сушинского – в какой-то момент он уже собирал вещи и готовился уезжать из Омска.

Но руководство вдруг убрало Герсонского. Команду взял Валерий Белоусов, вернул Сушинского – а дальше началась история.

Сушинский, не заигравший в НХЛ из-за слишком утонченного стиля, провел самый результативный сезон в карьере, а «Авангард» стал чемпионом. Пройдя через все трудности, как эквилибрист по канату.

Четыре сезона Яромира Ягра – Эль Лисицкий, «Клином красным бей белых»

Ягр приехал в Омск во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05, а в 2008-м – вернулся еще на три года. И стал легендой клуба.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, при котором Ягр и переехал, рассказывал, как заманивали чешских хоккеистов : «Я же их еще историей соблазнял. Что здесь белочехи были. Что пленные чехи построили самые красивые здания в Омске. Я даже нашел потомков того архитектора чеха, они жили в Карловых Варах».

Омск был важным центром белого движения во время Гражданской войны, именно оттуда Колчак руководил антибольшевистскими силами. Правда, сейчас об этом в городе ничего не напоминает – разве что ресторан «Колчак».

Смерть Алексея Черепанова – стихотворение Даниила Хармса

Одна из самых трагичных историй в нашем хоккее – в 2008-м у 19-летнего и сверхталантливого нападающего «Авангарда» прямо во время матча с «Витязем» остановилось сердце. На арене не оказалось дефибриллятора, и Черепанов умер в больнице от сердечного приступа.

В 1922-м умер один из лидеров поэтического авангарда, футурист, реформатор поэтического языка и самопровозглашенный «председатель земного шара» Велимир Хлебников. Четыре года спустя Даниил Хармс посвятил ему простое стихотворение:

Ногу на ногу заложив

Велимир сидит. Он жив.

Черепанов для Омска тоже жив – его память увековечена на арене, где под сводами висит свитер с его фамилией и номером 7.

Заезд Овечкина – Владимир Маяковский, «Гейнеобразное»

Молнию метнула глазами:

«Я видела —

с тобой другая.

Ты самый низкий,

ты подлый самый…» —

И пошла,

и пошла,

и пошла, ругая.

Я ученый малый, милая,

громыханья оставьте ваши,

Если молния меня не убила —

то гром мне,

ей-богу, не страшен.

Емкое и совсем не футуристическое описание любовного конфликта. Чем-то похоже на ситуацию, когда в 2005-м Александр Овечкин поссорился с родным «Динамо» и провел межсезонье в «Авангарде». Но так за клуб и не сыграл . Помирился с любимой.

Кошмары-2024 – Эдвард Мунк, «Крик»

«Авангард» в 2024-м выглядел командой, которая как будто так и не оправилась от того, что сменила тренера прямо по ходу серии плей-офф. В игре не было организации, все пришедшие в межсезонье игроки выглядели лишними, команда просто физически не тянула все три периода. Решать это пришлось срочными трансферами (вроде возвращения Наиля Якупова из «Куньлуня») и назначением канадского тренера Ги Буше. Но травматичные воспоминания остались.

«Крик» – предвестник кровавого XX века – как нельзя хорошо иллюстрирует желание всех болельщиков в тот период. Мунк в дневнике писал, что его так потряс кроваво-красный закат, что он пытался запечатлеть крик природы. Его работа считается одним из первых образцом авангарда, многое в богатом художественном течении выросло из него.

И нынешний «Авангард», у которого есть оправданные чемпионские амбиции, тоже растет из тяжелого 2024-го.

Скандальный финал-2012 – Игорь Стравинский, «Весна священная»

Семиматчевая серия против «Динамо», по ходу которой защитника «Авангарда» Антона Белова отстранили за допинг. Омск вел 3:1, но упустил Кубок Гагарина, проиграв седьмой матч дома со счетом 0:1. К тому моменту уже накопилась критическая масса недовольства судьями и обвинений в адрес «Динамо» – якобы кубок им принес админресурс.

В итоге церемония вручения Кубка Гагарина на омском льду проходила под яростный свист болельщиков и длилась всего девять минут.

Балет «Весна священная» Игорь Стравинский представил в Париже в 1913-м. Это была революция в искусстве: отказ от классической ритмической системы, постоянные диссонансы и ломаная хореография Вацлава Нежинского так возмутили парижскую публику, что освистывать спектакль начали еще по ходу.

«Крики, брань, улюлюканье, беспрерывный свист, заглушающий музыку, пощечины, даже драки», – вспоминала художница Валентина Гросс.

Эра в Балашихе – Василий Кандинский, «Композиция VII»

В 2018-м «Авангард» на четыре года уехал из Омска – потому что его арену признали аварийной и непригодной к эксплуатации. Новым домом для клуба стала подмосковная Балашиха. Удивительно, что именно в этот период, в 2021-м, «Авангард» под руководством харизматичного и строгого канадца Боба Хартли выиграл единственный Кубок Гагарина.

Кандинский как художник состоялся не дома, в России – а в Германии. Именно там он учился живописи, когда в 30 лет отказался от академической карьеры и посвятил себя юношеской страсти. «Композиция VII» – признанная вершине его творчества.

Возвращение домой – Лазарь Хидекель, «Города будущего»

В 2022-м в Омске открыли «G-Drive Арену» – самый современный, удобный и уютный хоккейный стадион. Где каждый матч – тематический праздник: матч в честь отцов, мексиканский матч, рок-матч, матч в духе «Алисы в стране чудес» и так далее. Где всегда много людей и развлечений. А после матчей организованы шаттлы, которые бесплатно развозят всех болельщиков.

А в этом году возрождается и СКК имени Блинова – историческая арена «Авангарда», которую реконструировали клуб и власти региона. В общем, хоккейный Омск хорошеет.

В авангардной архитектуре всегда был силен утопический мотив – попытки создать уютный и прекрасный образ будущего. И в целом авангарду свойственно желание трансформировать мир, преодолевать. Недаром Маяковский в стихотворении на смерть Сергея Есенина писал:

Для веселия

планета наша

‎ мало оборудована.

Надо

вырвать

радость

у грядущих дней.

В этой жизни

помереть

не трудно.

Сделать жизнь

значительно трудней.

Хидекель был первым и единственным суперматическим архитектором, который осознанно переносил идеи художников-авангардистов в трехмерное пространство. При этом большинство его идей в жизни не воплотились, потому что они были пропитаны космизмом и футуризмом, к которому реальность тогда была не готова.

«Авангард» и омские беляши – Иван Машков, «Хлебы»

Последние годы «Авангард» ведет лучшие хоккейные соцсети и делает очень много для сближения команды и города. Например, водит игроков есть легендарные омские беляши у Политеха . В прошлом году, например, там оказался главный легионер в истории клуба Рид Буше, которому беляши очень понравились.

Машков с его «Хлебами» – представитель авангарда как возвращения к корням, неопримитивизма. А что может быть ближе к корням, чем тесто с мясом?

