Угадайте хоккейную сборную по квадратику эмблемы: у кого там петух, а у кого – клюв и крылья?

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею. Туда приедут 16 команд со всего мира. Давайте проверим, как хорошо вы знаете символику этих сборных.

Определите по квадрату с эмблем, какая команда загадана.