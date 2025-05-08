Угадайте хоккейную сборную по квадратику эмблемы: у кого там петух, а у кого – клюв и крылья?
С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею. Туда приедут 16 команд со всего мира. Давайте проверим, как хорошо вы знаете символику этих сборных.
Определите по квадрату с эмблем, какая команда загадана.
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11 комментариев
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Чуть завис на американской звезде - никогда не видел этот элемент отдельно. Но в общем-то никто, кроме американцев, звездами не увлекается, так что ответ пришел сам собой. Приятный легкий тест, спасибо.
too easy
9/10, не угадал тоже Словакию, заранее увидел в ней Швейцарию)
9/10, не угадал тоже Словакию, заранее увидел в ней Швейцарию)
Видимо много нас таких будет. У меня такая же фигня
Францию не узнал или не знал)
10/10 повезло, что австрийцы и словенцы не выпали. А у остальных мало известных мне или интуитивно непонятных - государственные гербы
Слишком просто, На Швейцарии только задумался.
Даже для тех, кто не увлекается хокеем, от слова совсем, есть хороший шанс правильно ответить на половину,за счёт знания флагов и чучуть логики
Перепутал австрийского и немецкого орла
Дикий результат 10 из 10,как на легке
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