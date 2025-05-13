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Найдите шайбу в матче КХЛ! Очень сложный тест

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Во время хоккейных матчей часто очень трудно рассмотреть шайбу из-за больших скоростей и постоянной борьбы на льду.

Давайте проверим: сможете ли вы развеять миф? Пройдите тест и попытайтесь определить, где находится шайба на стоп-кадрах.

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16 комментариев
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Найти шайбу в трансляциях для меня уже тест...
Ответ doomjitsu
ну, вообще, это довольно легко. достаточно просто посмотреть, куда устремлен взгляд игроков
По логике да, но не всегда понятно куда именно, ибо цифры не так далеко друг от друга находятся
Ответ Чей-то виртуал
По логике да, но не всегда понятно куда именно, ибо цифры не так далеко друг от друга находятся
Да, именно так я три раза и ошибся :)))
Но другого способа, увы, нет. Просто расстояние небольшое, в поле зрения хоккеистов оказываются как минимум два варианта, а то и все три.
почему нет картинки игры Салават Юлаев Сибирь
ну, вообще, это довольно легко. достаточно просто посмотреть, куда устремлен взгляд игроков
3/ 10

Присмотритесь: шайбой владеет другой хоккеист!
5/10

Присмотритесь: шайбой владеет другой хоккеист!
Ответ doomjitsu
ну, вообще, это довольно легко. достаточно просто посмотреть, куда устремлен взгляд игроков
Только не вратарский, у него взгляд как правило на предыдущем моменте, то есть шайба уже улетела)))
7/10
8 из 10