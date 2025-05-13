Найдите шайбу в матче КХЛ! Очень сложный тест

Во время хоккейных матчей часто очень трудно рассмотреть шайбу из-за больших скоростей и постоянной борьбы на льду.

Давайте проверим: сможете ли вы развеять миф? Пройдите тест и попытайтесь определить, где находится шайба на стоп-кадрах.