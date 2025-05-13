Найдите шайбу в матче КХЛ! Очень сложный тест
Во время хоккейных матчей часто очень трудно рассмотреть шайбу из-за больших скоростей и постоянной борьбы на льду.
Давайте проверим: сможете ли вы развеять миф? Пройдите тест и попытайтесь определить, где находится шайба на стоп-кадрах.
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Но другого способа, увы, нет. Просто расстояние небольшое, в поле зрения хоккеистов оказываются как минимум два варианта, а то и все три.
Присмотритесь: шайбой владеет другой хоккеист!
Присмотритесь: шайбой владеет другой хоккеист!