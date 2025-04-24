Тесты и игры
1 мин.

Какая форма команды КХЛ правильная?

57

Соревнования по оригинальности джерси между клубами – история не новая. Каждый сезон команды придумывают новые концепты, чтобы впечатлить своих фанатов. Клубы КХЛ – не исключение.

Но давайте проверим, как хорошо вы знаете формы команд Континентальной хоккейной лиги? Найдете ли вы среди предложенных вариантов ошибочные?

logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАвангард
logoЦСКА
logoСпартак
logoДинамо Минск
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17 комментариев
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Несколько раз ошибся из-за сверхразумной смены мест вариантов "слева" и "справа".
+39
0
+39
Ошибся только с Минским Динамо.
Но разработчику теста жЫЫЫрный минус за то, что "справа" и "слева" меняются местами.
+30
-2
+28
С Минском самый сложный вопрос, но я знал, потому что давно заметил, что у них дома и в гостях разные эмблемы, с Авой я минут 5 вообще не видел разницы и чудом заметил белую полосу. Ну и зачем в некоторых вопросах, ответ "справа" стоит слева, я заметил, но это неудобно.
+11
0
+11
ошибся только с Минском (это было сложно!). а в остальном всё слишком легко)
+9
0
+9
8/8 Признайтесь, вы участвовали в разработке дизайна некоторых джерси?
+3
0
+3
> Какая форма команды КХЛ правильная?
Та, на которой нет логотипов букмекеров...

А теперь пошёл проходить тест. Удачи мне
+3
0
+3
Ответ Mohnatiy
Ошибся только с Минским Динамо. Но разработчику теста жЫЫЫрный минус за то, что "справа" и "слева" меняются местами.
Будь внимательнее)
+3
-1
+2
Я минут 10 не мог найти отличие у авангарда, и ответил неправильно
Остальное +
7 из 8
+1
0
+1
Минск))
+1
0
+1
Ответ Romka_Kromka
> Какая форма команды КХЛ правильная? Та, на которой нет логотипов букмекеров... А теперь пошёл проходить тест. Удачи мне
6/8 всё очень плохо
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