Какая форма команды КХЛ правильная?

Соревнования по оригинальности джерси между клубами – история не новая. Каждый сезон команды придумывают новые концепты, чтобы впечатлить своих фанатов. Клубы КХЛ – не исключение.

Но давайте проверим, как хорошо вы знаете формы команд Континентальной хоккейной лиги? Найдете ли вы среди предложенных вариантов ошибочные?