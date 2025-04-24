Какая форма команды КХЛ правильная?
Соревнования по оригинальности джерси между клубами – история не новая. Каждый сезон команды придумывают новые концепты, чтобы впечатлить своих фанатов. Клубы КХЛ – не исключение.
Но давайте проверим, как хорошо вы знаете формы команд Континентальной хоккейной лиги? Найдете ли вы среди предложенных вариантов ошибочные?
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Но разработчику теста жЫЫЫрный минус за то, что "справа" и "слева" меняются местами.
Та, на которой нет логотипов букмекеров...
А теперь пошёл проходить тест. Удачи мне
Остальное +
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