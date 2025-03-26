Спецпроект
1 мин.

Был ли в КХЛ клуб из Германии? А из Латвии?

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КХЛ появилась в 2008 году и задумывалась как международный хоккейный проект, центром которого будут российские клубы. А помните ли вы иностранные команды, которые участвовали в КХЛ?

Давайте проверим ваши знания в специальном тесте!

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20 комментариев
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Очередной тест для имбецилов?
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Ответ grek087
Очередной тест для имбецилов?
ну кто-то же про медвешчак не вспомнил!
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Надо было задать вопрос "Играл ли в КХЛ бывший иностранный клуб?" (Ответ: да)
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Ответ Сергей Паршуков
какой?
Там, где Дадонов раскрылся в своё время...
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А кто помнит Лев из Попрада (Словакия)? Еще помню Донбас был.
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Ответ Igorsm
Комментарий удален модератором
Да все нормальные люди тут щёлкают эти тесты. А у вас сколько правильных ответов?
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Ответ Igorsm
Комментарий удален модератором
Как это комментарии не забанили? Я уже за мат 2 раза в бан летел
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Этот тест пройдут 100% респондентов спортса
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Ответ maximusdevil
А кто помнит Лев из Попрада (Словакия)? Еще помню Донбас был.
Лев Попрад вроде как как раз переехал в Прагу и стал клубом Лев Прага. Но при этом не является правопреемником.
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Ответ Глеб Куприн
Забыли один клуб из одной страны
и не один
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