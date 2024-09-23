Сборная фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ: дерзкий форвард из «Сочи» и сразу 5 игроков «Адмирала»!

Пример для остальных.

Позади еще одна неделя хоккейного сезона – кто добился наибольших успехов? Вот сборная прошедшего тура в фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ :

Тревор Мерфи, защитник («Сибирь»)

Очки за неделю: 565

Стоимость: 70

«Сибирь» неожиданно воспряла духом: после трех поражений на самом старте сезона выиграла все четыре матча недели. Одна из главных причин прогресса – присутствие в команде Тревора Мерфи. Канадский защитник пробудил в себе бешеные атакующие способности: оформил ассистентский хет-трик с «Авангардом», отдал два ассиста в матче с «Нефтехимиком» и забросил по шайбе «Спартаку» и «Куньлуню». Всего выбил 7 (2+5) баллов – огромное достижение!

Либор Шулак, защитник («Адмирал»)

Очки за неделю: 535

Стоимость: 55

Либор Шулак, еще один защитник, всегда готовый помочь нападающим, набрал меньше – 3 (2+1) очка. Но пользователям фэнтези он принес почти столько же, сколько Мерфи. Все благодаря феерической победе «Адмирала» над «Куньлунем» (7:1). Владивостокцы буквально растерзали соперника. Шулак оформил дубль, а во время еще четырех результативных атак находился на льду. Как итог – феноменальный показатель полезности «+6».

Дмитрий Завгородний, нападающий («Адмирал»)

Очки за неделю: 490

Стоимость: 40

24-летний форвард принес «Адмиралу» домашнюю победу над ЦСКА. Завгородний оформил дубль – оба раза отличился в критически важные моменты. Дмитрий забил в третьем периоде и стал героем #FONBETOVERTIME. Решающий гол получился особенно зрелищным: Завгородний на резком ускорении в чужой зоне обкатил всю тройку ЦСКА и хлестким скрытым броском положил шайбу в ближний угол.

Главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев с улыбкой обратился к игроку в раздевалке: «Дима, а это баллончики вчерашние. Смотри, как ножками дал-то». Секрет раскрыт.

Тимур Хафизов, нападающий («Сочи»)

Очки за неделю: 490

Стоимость: 35

У тренеров «Сочи» нет поводов для шуток: на неделе команда проиграла два матча из трех и пропустила 15 шайб. Тимур Хафизов – редкий игрок, к которому нет претензий. Форвард дважды оформил дубль, причем в матчах с грандами – СКА (4:7) и «Ак Барсом» (2:5). Примечательно, что Хафизов успешен в разных стилях: так, в Казани он сначала забил подставлением с пятака, а затем оторвался от защитников, вышел один на один с Тимуром Биляловым и изящно его переиграл.

Филипп Долганов, вратарь («Нефтехимик»)

Очки за неделю: 436

Стоимость: 75

В матче с «Металлургом» (0:1 Б) Долганов устроил настоящий вратарский перфоманс – отразил 41 бросок за основное время и #FONBETOVERTIME. В серии буллитов Филипп уступил Илье Набокову, но без него «Нефтехимик» уехал бы из Магнитогорска совсем без очков. 26-летний Долганов проводит лишь второй сезон в КХЛ – и пока так же стабилен, как в первом.

А так выглядит лучший результат тура фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ – 3 231 очко! Пользователь сделал ставку на нападающих «Адмирала» и добавил двух самых результативных защитников недели – так победил.

Пора собирать команду или делать замены!

Фото: ХК «Нефтехимик» , ХК «Адмирал» , РИА Новости /Алексей Мальгавко, Максим Богодвид