Сборная фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ: дерзкий форвард из «Сочи» и сразу 5 игроков «Адмирала»!
Пример для остальных.
Позади еще одна неделя хоккейного сезона – кто добился наибольших успехов? Вот сборная прошедшего тура в фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ:
Тревор Мерфи, защитник («Сибирь»)
Очки за неделю: 565
Стоимость: 70
«Сибирь» неожиданно воспряла духом: после трех поражений на самом старте сезона выиграла все четыре матча недели. Одна из главных причин прогресса – присутствие в команде Тревора Мерфи. Канадский защитник пробудил в себе бешеные атакующие способности: оформил ассистентский хет-трик с «Авангардом», отдал два ассиста в матче с «Нефтехимиком» и забросил по шайбе «Спартаку» и «Куньлуню». Всего выбил 7 (2+5) баллов – огромное достижение!
Либор Шулак, защитник («Адмирал»)
Очки за неделю: 535
Стоимость: 55
Либор Шулак, еще один защитник, всегда готовый помочь нападающим, набрал меньше – 3 (2+1) очка. Но пользователям фэнтези он принес почти столько же, сколько Мерфи. Все благодаря феерической победе «Адмирала» над «Куньлунем» (7:1). Владивостокцы буквально растерзали соперника. Шулак оформил дубль, а во время еще четырех результативных атак находился на льду. Как итог – феноменальный показатель полезности «+6».
Дмитрий Завгородний, нападающий («Адмирал»)
Очки за неделю: 490
Стоимость: 40
24-летний форвард принес «Адмиралу» домашнюю победу над ЦСКА. Завгородний оформил дубль – оба раза отличился в критически важные моменты. Дмитрий забил в третьем периоде и стал героем #FONBETOVERTIME. Решающий гол получился особенно зрелищным: Завгородний на резком ускорении в чужой зоне обкатил всю тройку ЦСКА и хлестким скрытым броском положил шайбу в ближний угол.
Главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев с улыбкой обратился к игроку в раздевалке: «Дима, а это баллончики вчерашние. Смотри, как ножками дал-то». Секрет раскрыт.
Тимур Хафизов, нападающий («Сочи»)
Очки за неделю: 490
Стоимость: 35
У тренеров «Сочи» нет поводов для шуток: на неделе команда проиграла два матча из трех и пропустила 15 шайб. Тимур Хафизов – редкий игрок, к которому нет претензий. Форвард дважды оформил дубль, причем в матчах с грандами – СКА (4:7) и «Ак Барсом» (2:5). Примечательно, что Хафизов успешен в разных стилях: так, в Казани он сначала забил подставлением с пятака, а затем оторвался от защитников, вышел один на один с Тимуром Биляловым и изящно его переиграл.
Филипп Долганов, вратарь («Нефтехимик»)
Очки за неделю: 436
Стоимость: 75
В матче с «Металлургом» (0:1 Б) Долганов устроил настоящий вратарский перфоманс – отразил 41 бросок за основное время и #FONBETOVERTIME. В серии буллитов Филипп уступил Илье Набокову, но без него «Нефтехимик» уехал бы из Магнитогорска совсем без очков. 26-летний Долганов проводит лишь второй сезон в КХЛ – и пока так же стабилен, как в первом.
А так выглядит лучший результат тура фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ – 3 231 очко! Пользователь сделал ставку на нападающих «Адмирала» и добавил двух самых результативных защитников недели – так победил.
Пора собирать команду или делать замены!
Фото: ХК «Нефтехимик», ХК «Адмирал», РИА Новости/Алексей Мальгавко, Максим Богодвид