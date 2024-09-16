Сборная фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ: железный словак из «Локо» и автор суперсэйва из «Трактора»

Лучшие!

Собрали самых эффективных игроков второй недели в фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ , общая стоимость которых до 600.

Мартин Гернат, защитник («Локомотив»)

Очков: 470 Стоимость: 65 В трех матчах прошлой недели защитник «Локомотива» набрал 4 (2+2) очка – многим нападающим остается лишь завидовать. Звездным часом Герната оказалась игра с «Куньлунем», в ворота которого он оформил дубль. Теперь словак возглавляет список самых результативных защитников FONBET Чемпионата КХЛ. Интересно, что в конце августа – начале сентября Гернат был в отрыве от «Локомотива»: играл за сборную в квалификации к Олимпиаде. Как же быстро он восстановился!

Виталий Абрамов, нападающий (ЦСКА)

Очков: 450 Стоимость: 60 Один из самых миниатюрных нападающих лиги (рост 178 см) засверкал так, как никогда прежде. Абрамов оказался в одном звене с Максимом Соркиным и Прохором Полтаповым – и стал неудержим. В трех матчах недели у него 6 (3+3) очков. Все три шайбы Виталий забросил «Сибири» – причем ему хватило всего 12,5 минут на льду.

Зак Фукале, вратарь («Трактор»)

Очков: 450 Стоимость: 85

В двух матчах недели канадский вратарь «Трактора» пропустил лишь раз – от «Сочи». За два дня до этого Фукале «засушил» СКА во главе с Евгением Кузнецовым. На Зака выпала колоссальная нагрузка – 38 бросков, он отразил все.

Один из сэйвов Фукале – претендент на лучший во всей регулярке. Голкипер не только вытащил шайбу из пустых ворот, но и красочно об этом рассказал: «Мне снег в глаз попал, глаз горел! А в следующий момент я повернулся и увидел, что шайба была на открытом льду. Я постарался разглядеть ее и увидел в самый последний момент».

Сергей Широков, нападающий («Сибирь»)

Очков: 390 Стоимость: 50

Капитан «Сибири», как и требует того статус, вывел команду из пике, в которое она попала на старте сезона. Широков забил в каждом из трех матчей недели, а всего набрал 5 (3+2) очков и помог «Сибири» одержать две победы – над «Северсталью» и «Авангардом».

«Будем грызть лед, играть друг за друга», – обещал Сергей в предыдущий вторник. И не обманул. 38-летний форвард – по-прежнему большая проблема для соперников и отличный мотиватор для партнеров.

Юрий Паутов, защитник («Куньлунь»)

Очков: 340 Стоимость: 15

Скромный защитник «Куньлуня» превзошел самые смелые ожидания. Первые игры сезона Паутов провел в запасе, но 12 сентября попал в состав и вцепился в этот шанс. К передаче в матче с «Локомотивом» Юрий добавил гол и пас в выездной игре с «Амуром». Достижение становится еще более ценным, если знать, что до этого Паутов не забивал 11 месяцев!

Девин Броссо, нападающий («Амур»)

Очков: 360 Стоимость: 45

Канадский форвард удачно влился в новый клуб – на старте регулярки в «Амуре» нет более результативного игрока, чем он. На неделе Броссо выбил 4 (2+2) очка. Он стал главным героем гостевого матча с «Авангардом». Девин оформил дубль в третьем периоде и чуть ли не в одиночку перевернул ход неудачно складывающегося матча. Второй гол Броссо оказался особенным важным – он сравнял счет за минуту до конца основного времени и перевел игру в FONBETOVERTIME. А вот лучший результат тура фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ – 2 890 очков.

Пора собирать команду или делать замены!