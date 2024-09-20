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Кого взять в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ? 10 неочевидных кандидатов

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Рискнете?

На Спортсе’’ разгоняется новый фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ! Вкратце о правилах: раз в неделю собирайте команду из 12 игроков. В заявку нужно включить 2 вратарей, 4 защитников и 6 нападающих. У каждого игрока – своя стоимость, а ваш бюджет ограничен – 600 монет. 

Чем больше полезных действий совершат выбранные игроки, тем выше вы подниметесь в таблице.

Ниже – 10 неочевидных игроков, которые могут сделать ваши команды лучше.

Егор Савиков (35), «Спартак»

«Спартак» – одна из самых зрелищных команд современного FONBET Чемпионата КХЛ. Там доверяют молодым и творческим игрокам, один из них – Егор Савиков. Небольшой, но мобильный защитник проводит по 20+ минут в среднем за матч. В прошлой регулярке у него было 19 очков и «+19». В этой – показатели должны быть лучше, ведь партнеры, тренер и его требования остались теми же, а сам Егор набрался опыта.

Даниил Бут (50), «Локомотив»

За лето Даниил Бут показал себя одновременно умным и силовым форвардом. Вместе с Александром Радуловым он образовал симпатичную связку молодости и опыта. Но даже если в «Локомотиве» игроков разведут по разным тройкам, это не должно помешать Буту. Мужает его тело, крепчает сознание, а в скиллах сомнений нет уже давно. Звезда зажигается – успейте взять по скромному ценнику.

Максим Летунов (60), «Торпедо»

«Торпедо» со скрипом начало сезон – пять поражений в семи матчах. Но команда все еще остается боеспособной, по-прежнему придерживается атакующей философии и много забивает. Теневой лидер – Максим Летунов. Нападающий хорошо знаком тренеру и в расцвете сил (28 лет). На предсезонке он набрал 9 очков (второй результат в лиге), а в прошлом сезоне долго шел в бомбардирском топе всей лиги. Рано или поздно он он должен приблизиться к этому уровню.

Андрей Сергеев (55), «Локомотив»

В «Локомотиве» защитнику отдают первое большинство. В последних четырех сезонах он не набирал меньше 20 очков – вероятно, ничто не помешает ему сделать это еще раз: «Локомотив» как минимум не стал слабее, а значит у распасовщика Сергеева всегда будут варианты для результативных передач.

Руслан Исхаков (50), ЦСКА

В семи матчах у Исхакова уже четыре гола, а один из них – настоящий шедевр: в падении после быстрого и решительного индивидуального прохода. В фарм-клубе «Айлендерс» Исхаков был безусловно лучшим, но забраться в НХЛ ему не удалось. Теперь Руслан бешено мотивирован – хочет изменить мнение о себе в Северной Америке и как можно скорее туда вернуться. Это и есть главная причина верить в него.

Никита Тертышный (40), «Трактор»

Никита прорвался из запаса «Трактора» в основу – на предсезонке он горел идеями и справлялся с их исполнением. Тертышный нашел взаимопонимание с Диланом Сикьюрой и помог ему стать лучшим снайпером лета (7 шайб). Канадец вернется после травмы через полторы-две недели – наверняка их связку с Тертышным восстановят.

Александр Хохлачев (55), «Амур»

Этот год для Хохлачева – контрактный, и знакомые с ним журналисты отмечают: форвард полон энергии доказать, что достоин больших денег. На старте совсем не получилось: после двух неудачных матчей Александра перевели в запас. Если воспитательные меры тренера подействуют, то скоро мы увидим голодного до побед Хохлачева.

Павел Хомченко (75), «Авангард»

У «Авангарда» сложные времена – травмированы лидеры Ткачев и Буше. Командой руководит Сергей Звягин, наследник традиций системного Боба Хартли. Омичи делают ставку на организованную игру; в такой ситуации главный бенефициар – это вратарь. Пока в «Авангарде» безгранично доверяют Павлу Хомченко, и не зря – в основное время он проиграл только один из пяти матчей.

Райан Меркли (35), «Куньлунь»

Меркли – один из сильнейших игроков FONBET Чемпионата КХЛ, выступающих в командах второго эшелона. На старте Райан не очень эффективен, но его истинные возможности хорошо известны – в прошлом сезоне защитник выбил 29 очков. Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец умеет выстраивать отношения со звездами – нет сомнений, что со временем он найдет подход и к Меркли.

Максим Березкин (65), «Локомотив»

Березкин добился личного прорыва в прошлом плей-офф и стал джокером «Локомотива» – набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах, хотя, кажется, никто этого не ожидал. Максиму лишь 22 года, он один из самых быстро прогрессирующих игроков лиги, при этом накопил уже достаточно опыта. На старте регулярки у Березкина все неплохо – 4 очка в 6 матчах.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Мальгавко; cska-hockey.ru; spartak.ru; hctorpedo.ru; hclokomotiv.ru; hcamur.ru; hctraktor.org

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