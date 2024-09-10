Фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ – как участвовать и что получат победители

Ответы на все вопросы.

Стартовал FONBET Чемпионат КХЛ. Впереди 9 месяцев напряженной борьбы, сотни матчей, тысячи голов – все ради того, чтобы определить одного чемпиона.

За сезоном можно не только наблюдать, но и участвовать в нем – благодаря новому хоккейному фэнтези Спортса’‘ . Что это такое, с чего начать и как победить – давайте разберемся.

Фэнтези – это вообще что такое?

Фэнтези – игра, суть которой в том, чтобы собрать свою виртуальную команду из настоящих хоккеистов.

Действия игроков оцениваются. Каждый день баллы всех выбранных вами хоккеистов складываются – эта сумма начисляется на счет вашей команды. Чем больше баллов у вашей команды, тем выше вы в турнирной таблице фэнтези.

Как собрать команду? Какие условия?

Чтобы вступить в игру, вам нужно перейти по ссылке и выбрать 12 игроков. При формировании состава есть ограничения – иначе было бы слишком легко.

Каждый пользователь должен выбрать игроков, исходя из их амплуа. Нужны 2 вратаря, 4 защитника и 6 нападающих. Для каждого хоккеиста определена цена. В зависимости от уровня игроки стоят от 10 до 95 монет. Бюджет каждого пользователя ограничен. На все трансферы у вас 600 монет – это как потолок зарплат в настоящей лиге. Дедлайн всех трансферов – каждый понедельник, ровно за 30 минут до начала первого матча дня. После этого момента составы замораживаются, то есть изменения сделать уже невозможно. Менять часть игроков или их всех необязательно. Когда состав собран, выберите капитана. Его очки удвоятся.

Важное примечание: все 12 позиций в составе вы можете заполнить игроками одной команды.

Новый формат хоккейного фентези – экспериментальный, особенно в плане скоринга. Мы прислушиваемся к пожеланиям коммьюнити по тому, сколько фэнтези-очков игроки набирают за те или иные действия. Поэтому оставляем за собой право изменить скоринг в фэнтези во время перерыва в регулярном чемпионате (с 9 по 16 декабря). Изменения вступят в силу с момента их активации. Ранее набранные очки сохранятся. Разумеется, о новых правилах набора фэнтези-очков мы сообщим отдельно.

За что игроки получают очки в фэнтези?

Механизм начисления очков – максимально прозрачный.

Вратарь получает 2 очка за каждый сэйв, 20 очков – за победу, 300 – за матч без пропущенных голов.

Защитник заработает 150 очков за гол в основное время и 250 – за гол в овертайме FONBET Overtime, 75 – за результативную передачу, 20 – за каждый балл в показателе полезности.

У нападающих расценки такие: 100 – за гол в основное время, 200 – за гол в овертайме FONBET Overtime, 50 – за ассист, 10 – за каждый балл в показателе показателе-полезности.

Баллы за плюс-минус работают в обе стороны. Например, если защитник закончит игру с «-2» и не отметится больше никакими действиями, то он отберет у вас 40 очков.

Если нападающий оформит дубль в основное время, забьет в овертайме FONBET Overtime, но закончит с показателем «-1», то он принесет вам 390 баллов: гол (100), гол (100), гол в овертайме FONBET Overtime (200), плюс-минус (-10).

Класс! Но сезон уже идет, а я не собрал команду – как мне догнать остальных?

Если вы не присоединились к фэнтези-турниру с самого начала, это не означает, что шансов на победу нет. В таком случае вы начнете с суммой, равной среднему количеству очков за пропущенные дни.

Кроме того, мы запустим месячные турниры – следите за новостями.

Я каждый неделю собираю команду. А что взамен?

Кроме чувства азарта, морального удовлетворения и общения с единомышленниками, вы можете получить ценные призы. Причем для этого не нужно ждать окончания сезона.

Большая награда – Яндекс.Станция – вручается победителю общего зачета по итогам всего FONBET Чемпионата КХЛ.

Сертификаты Ozon разыгрываем каждый месяц. Пользователь с самой успешной командой получит сертификат на 3000 рублей; игроки с 2 по 5 места – по 1000 рублей.

Призовой фонд очень скоро мощно усилится. Ждите новостей.

Что еще?

Если вы не успеваете пересобрать команду до дедлайна или не хотите этого делать, то поможет функция автовыбора : специально обученная программа сама соберет игроков. Останется лишь назначить капитана.

В фэнтези есть лиги . Вы можете собрать лигу из друзей/коллег/одноклассников и соревноваться с ними, а можете присоединиться к лиге болельщиков одной из команд FONBET Чемпионата КХЛ.

Для споров, советов и других видов коммуникации в фэнтези работает чат .

Общайтесь, участвуйте и побеждайте! А если остались вопросы – приходите в комментарии.