Вайсфельд о дефиците игроков в КХЛ: «Тема притянута за уши. Что это значит? Дефицит хороших игроков есть всегда и везде – в НХЛ, КХЛ и любой лиге»

Вайсфельд: дефицит хороших игроков всегда и везде – в НХЛ, КХЛ и любой лиге.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд считает, что дефицит хороших игроков есть всегда и везде.

– Леонид Владленович, учитывая ваш опыт, рынок свободных агентов в межсезонье КХЛ выделялся с точки зрения дефицита игроков?

– Мне кажется, что эта тема притянута за уши. Что значит дефицит игроков? Дефицит хороших игроков был всегда и есть везде – в НХЛ , в КХЛ, в любой лиге.

Если говорить о количестве игроков, то дефицита нет. И все команды в одинаковых условиях. Некоторые вот говорят про дефицит игроков. Такое ощущение, что у команды А есть дефицит, а у команд B, С и D его нет, – сказал Вайсфельд.

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