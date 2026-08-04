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  4. Вайсфельд о дефиците игроков в КХЛ: «Тема притянута за уши. Что это значит? Дефицит хороших игроков есть всегда и везде – в НХЛ, КХЛ и любой лиге»

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Вайсфельд о дефиците игроков в КХЛ: «Тема притянута за уши. Что это значит? Дефицит хороших игроков есть всегда и везде – в НХЛ, КХЛ и любой лиге»
Вайсфельд: дефицит хороших игроков всегда и везде – в НХЛ, КХЛ и любой лиге.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд считает, что дефицит хороших игроков есть всегда и везде. 

– Леонид Владленович, учитывая ваш опыт, рынок свободных агентов в межсезонье КХЛ выделялся с точки зрения дефицита игроков?

– Мне кажется, что эта тема притянута за уши. Что значит дефицит игроков? Дефицит хороших игроков был всегда и есть везде – в НХЛ, в КХЛ, в любой лиге.

Если говорить о количестве игроков, то дефицита нет. И все команды в одинаковых условиях. Некоторые вот говорят про дефицит игроков. Такое ощущение, что у команды А есть дефицит, а у команд B, С и D его нет, – сказал Вайсфельд. 

Кравчук о селекции клубов КХЛ: «В целом лига вряд ли стала сильнее. Выбор легионеров крайне ограничен, как и качественных россиян. Новых имен почти нет»

Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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