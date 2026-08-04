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  4. Майоров о недопуске России: «Допустят нас тогда, когда закончится СВО. И будут с улыбкой говорить, что боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Мерзавцы»

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Майоров о недопуске России: «Допустят нас тогда, когда закончится СВО. И будут с улыбкой говорить, что боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Мерзавцы»
Майоров о недопуске России в хоккее: допустят нас тогда, когда закончится СВО.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2026/27. 

«Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет.

ИИХФ – одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить.

Допустят нас тогда, когда закончится СВО. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы», – сказал Майоров. 

Российские сборные не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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отстранение и возвращение России
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Комментарии

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Давно не было оскорблений в их сторону). Вот, ведь, даже, когда вернут в прекрасном далёком как в глаза смотреть после таких отборных массированных оскорблений? И простой вопрос без ответа. Если кого то ненавидишь, то зачем так стремиться к взаимодействию? Отойди в сторонку и тихо сам с собой. В КХЛ.
А смысл тогда ныть о том что вас не возвращают?))
Мерзавцы. Если уж такие плохие, то зачем к ним рветесь так?
Вроде взрослый человек, но с логикой проблемы.
Я вас умоляю, возьмите нас в мерзавцы?
Вопрос, когда же?
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