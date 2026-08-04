Майоров о недопуске России: «Допустят нас тогда, когда закончится СВО. И будут с улыбкой говорить, что боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Мерзавцы»
Майоров о недопуске России в хоккее: допустят нас тогда, когда закончится СВО.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2026/27.
«Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет.
ИИХФ – одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить.
Допустят нас тогда, когда закончится СВО. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы», – сказал Майоров.
Российские сборные не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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