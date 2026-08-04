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  4. Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком. Судьба нас сведет, возможно. С Овечкиным виделся, подписали сыну клюшечку»

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Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком. Судьба нас сведет, возможно. С Овечкиным виделся, подписали сыну клюшечку»
Прыгун в воду Евгений Кузнецов: обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком.

Прыгун в воду Евгений Кузнецов надеется когда-нибудь встретиться с хоккеистом Евгением Кузнецовым

– Вас часто путают с хоккейным однофамильцем Евгением Кузнецовым?

– На самом деле, я обожаю хоккей. Но конкретно следить не получается. Надеюсь, что у Евгения все сложится удачно. И возможно, судьба нас когда‑нибудь сведет вместе.

– Вы не знакомы?

– К сожалению, нет. Но я виделся с Александром Овечкиным. Когда в Подмосковье проходил Кубок Овечкина, я приезжал туда со знаменитым телеведущим Андреем Симоновым. У меня сын занимался хоккеем. Подписали ему клюшечку и сделали все как положено, – сказал Кузнецов. 

Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на трехметровом трамплине

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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недавно удивился, узнав,
что джейсон стэтхем был прыгуном в воду и на ОИ за англию прыгал ))
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