Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком. Судьба нас сведет, возможно. С Овечкиным виделся, подписали сыну клюшечку»
Прыгун в воду Евгений Кузнецов: обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком.
Прыгун в воду Евгений Кузнецов надеется когда-нибудь встретиться с хоккеистом Евгением Кузнецовым.
– Вас часто путают с хоккейным однофамильцем Евгением Кузнецовым?
– На самом деле, я обожаю хоккей. Но конкретно следить не получается. Надеюсь, что у Евгения все сложится удачно. И возможно, судьба нас когда‑нибудь сведет вместе.
– Вы не знакомы?
– К сожалению, нет. Но я виделся с Александром Овечкиным. Когда в Подмосковье проходил Кубок Овечкина, я приезжал туда со знаменитым телеведущим Андреем Симоновым. У меня сын занимался хоккеем. Подписали ему клюшечку и сделали все как положено, – сказал Кузнецов.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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что джейсон стэтхем был прыгуном в воду и на ОИ за англию прыгал ))