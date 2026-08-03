СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»

СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет.

СКА заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом Василием Глотовым .

Хоккеист вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, отыграв полтора сезона за «Трактор».

В прошлом регулярном чемпионате Глотов провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф – 0+1 за 5 игр.

В составе армейцев у нападающего 88 (43+45) очков за 158 матчей в регулярках Fonbet КХЛ. В Кубке Гагарина – 10+10 в 25 играх.

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