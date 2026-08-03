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СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет.

СКА заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом Василием Глотовым.

Хоккеист вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, отыграв полтора сезона за «Трактор».

В прошлом регулярном чемпионате Глотов провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф – 0+1 за 5 игр.

В составе армейцев у нападающего 88 (43+45) очков за 158 матчей в регулярках Fonbet КХЛ. В Кубке Гагарина – 10+10 в 25 играх.

Куда пропал Василий Глотов – герой уникального обмена в КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства WInners
logoВасилий Глотов
logoСКА
переходы
logoКХЛ
logoТрактор

Комментарии

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5 лет условно дали))
Сколько лет контракта не будут доиграны?
ОтветShaiba Bash
Сколько лет контракта не будут доиграны?
Если не доиграет, тогда и узнаем.
Рад за Васю! С возвращением в СКА! Хоть с результативностью у него не очень, но парень всегда на позитиве!
Ну всё, вроде команда укомплектована. По составу, наверное, топ-3 на западе. Но тренера сильного не хватает
и стоило громко обменивать его год назад, чтобы опять вернуть на 5 лет? РоРо ушел, а традиции остались
Приветствуем вернувшегося Василия в дружной семье СКА. Вместе к новым победам! ✊️
С возвращением! Зачем вообще был этот непонятный обмен? Менеджерские игры... , а точнее наживы. Во всяком случае , ч за Василия рад , удачи!
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