СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет.
СКА заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом Василием Глотовым.
Хоккеист вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, отыграв полтора сезона за «Трактор».
В прошлом регулярном чемпионате Глотов провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф – 0+1 за 5 игр.
В составе армейцев у нападающего 88 (43+45) очков за 158 матчей в регулярках Fonbet КХЛ. В Кубке Гагарина – 10+10 в 25 играх.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства WInners
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