Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»

Форвард «Юты» Даниил Бут рассказал об адаптации к жизни в США. Прошлый сезон стал для 21-летнего россиянина первым в Северной Америке.
– Быстро привык к образу жизни в США?
– Не быстро, привыкал долго и делаю это до сих пор. Гречки нет, сырников нет. Что еще? Сейчас сложно вспомнить, но, когда проживаешь эти моменты, сразу понимаешь: у нас в России по-другому, мы привыкли к другому.
– Это больше продукты или образ жизни, менталитет?
– И продукты, и образ жизни. Помню много разных ситуаций, сейчас много можно рассказать.
– Есть такой стереотип, что в Америке всегда нужно улыбаться, быть приветливым. Русским людям это, наверное, не всегда свойственно.
– Есть такое. Но не в команде, наверное, а больше в ресторанах, общественных местах.
– А как это выглядело? Ты приходил мрачный, а нужно было, наоборот, быть улыбчивым?
– Я приходил просто в обычном своем настроении. Смотрю: все вокруг улыбаются, все какие-то слишком гостеприимные, улыбчивые. Думаю: у нас такое редко бывает, – сказал Бут.
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Комментарии
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ане пьющий человек в НАШЕЙ стране подозрителен ибо он либо болеет либо стучит....
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Приготовить сырники можно и самому.
Ну а когда ты шугаешься хорошего отношения людей к себе, то это твоя проблема, а не страны