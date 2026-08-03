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  4. Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»

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Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: привыкал долго – гречки нет, сырников нет.

Форвард «Юты» Даниил Бут рассказал об адаптации к жизни в США. Прошлый сезон стал для 21-летнего россиянина первым в Северной Америке.

– Быстро привык к образу жизни в США?

– Не быстро, привыкал долго и делаю это до сих пор. Гречки нет, сырников нет. Что еще? Сейчас сложно вспомнить, но, когда проживаешь эти моменты, сразу понимаешь: у нас в России по-другому, мы привыкли к другому.

– Это больше продукты или образ жизни, менталитет?

– И продукты, и образ жизни. Помню много разных ситуаций, сейчас много можно рассказать.

– Есть такой стереотип, что в Америке всегда нужно улыбаться, быть приветливым. Русским людям это, наверное, не всегда свойственно.

– Есть такое. Но не в команде, наверное, а больше в ресторанах, общественных местах.

– А как это выглядело? Ты приходил мрачный, а нужно было, наоборот, быть улыбчивым?

– Я приходил просто в обычном своем настроении. Смотрю: все вокруг улыбаются, все какие-то слишком гостеприимные, улыбчивые. Думаю: у нас такое редко бывает, – сказал Бут.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Все улыбаются и гостеприимные, при этом без гречки и сырников? Действительно выглядит очень подозрительно.
Ответviktorpavlov70
Все улыбаются и гостеприимные, при этом без гречки и сырников? Действительно выглядит очень подозрительно.
а россол ? огуречный россол есть ?
Ответviktorpavlov70
Все улыбаются и гостеприимные, при этом без гречки и сырников? Действительно выглядит очень подозрительно.
и не пьют....
ане пьющий человек в НАШЕЙ стране подозрителен ибо он либо болеет либо стучит....
В России все злые, никто не улыбается. Гречка и сырники есть. Пока
ОтветDan Boyle
В России все злые, никто не улыбается. Гречка и сырники есть. Пока
Привет
ОтветDan Boyle
В России все злые, никто не улыбается. Гречка и сырники есть. Пока
Комментарий скрыт
свистит. на амазоне всё есть.
ОтветРокко Сиффредди
свистит. на амазоне всё есть.
100500% - опередили меня с коментом:)
ОтветРокко Сиффредди
свистит. на амазоне всё есть.
Комментарий скрыт
Непонятно как выживать в таких условиях
В Америке тебе фальшиво улыбаются, а в России искренне ненавидят.
ОтветКросс Тони Кросса
В Америке тебе фальшиво улыбаются, а в России искренне ненавидят.
чушь
Картинка с Вуди Харельсоном, вытирающим слезы купюрами*
Чисто кругом, аккуратно... Всё не по-нашему! И ностальгия...
©
А я подумал, что другой Бут. В тюряге конечно ни гречки, ни сырников
Найти гречку в США не сложнее, чем хамон в России.
Приготовить сырники можно и самому.
Ну а когда ты шугаешься хорошего отношения людей к себе, то это твоя проблема, а не страны
ОтветБлок-шот Эвана Мобли
Найти гречку в США не сложнее, чем хамон в России. Приготовить сырники можно и самому. Ну а когда ты шугаешься хорошего отношения людей к себе, то это твоя проблема, а не страны
Меня это в Канадцах очень долго поражало. Такое ощущение, будто бы я их кровный брат. К такому отношению и правда сложно сразу привыкнуть. Хотя канадцы не американцы, конечно, там всё ещё "лучше" или "хуже", тут как посмотреть.
ОтветБлок-шот Эвана Мобли
Найти гречку в США не сложнее, чем хамон в России. Приготовить сырники можно и самому. Ну а когда ты шугаешься хорошего отношения людей к себе, то это твоя проблема, а не страны
Он вроде и не жалуется, почему сразу проблема?
Все улыбаются, вот сейчас Бут попросит гречки и сырников!
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