ЦСКА подписал контракт с Маминым на год. Форвард вернулся в клуб после сезона в «Динамо»

ЦСКА подписал контракт с Маминым на год.

ЦСКА объявил о заключении контракта на год с 31-летним форвардом Максимом Маминым .

«Воспитанник школы ЦСКА, он занимает третье место по количеству матчей за армейский клуб (547). Нападающий набрал в ЦСКА 245 (111+134) очков при показателе полезности «плюс 87».

Вместе с армейским клубом выиграл два Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России и шесть Кубков Континента. Он стал автором золотого гола в финале 2019 года», – сказано в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Мамин выступал за «Динамо ». На его счету 56 матчей и 18 (6+12) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф – 0+0 за 4 игры.

«Динамо» заплатило Мамину 12 млн рублей при расторжении контракта