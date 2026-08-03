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  4. ЦСКА подписал контракт с Маминым на год. Форвард вернулся в клуб после сезона в «Динамо»

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ЦСКА подписал контракт с Маминым на год. Форвард вернулся в клуб после сезона в «Динамо»
ЦСКА подписал контракт с Маминым на год.

ЦСКА объявил о заключении контракта на год с 31-летним форвардом Максимом Маминым.

«Воспитанник школы ЦСКА, он занимает третье место по количеству матчей за армейский клуб (547). Нападающий набрал в ЦСКА 245 (111+134) очков при показателе полезности «плюс 87».

Вместе с армейским клубом выиграл два Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России и шесть Кубков Континента. Он стал автором золотого гола в финале 2019 года», – сказано в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Мамин выступал за «Динамо». На его счету 56 матчей и 18 (6+12) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф – 0+0 за 4 игры.

«Динамо» заплатило Мамину 12 млн рублей при расторжении контракта

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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Комментарии

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Не плохо так с 60ти в Динамо на 25М в ЦСКА упал)) Ну что ж, это адекватная цена.
ОтветBeerfanidi
Не плохо так с 60ти в Динамо на 25М в ЦСКА упал)) Ну что ж, это адекватная цена.
Ты прекрасно видел, что в Динамо он и Слепышев были ни о чём. А мы надеялись, что в прошлом хорошие армейцы нас усилят, а они номер отбывали. Как говорится всего доброго, обоим! Нечего было брать игроков, которые перестали играть. Акулова бы взяли в своё время, вот это было бы круто!
ОтветВольфсбург
Ты прекрасно видел, что в Динамо он и Слепышев были ни о чём. А мы надеялись, что в прошлом хорошие армейцы нас усилят, а они номер отбывали. Как говорится всего доброго, обоим! Нечего было брать игроков, которые перестали играть. Акулова бы взяли в своё время, вот это было бы круто!
С Маминым Кудаш точно не угадал. Не помог. К Слепу во второй год после той ситуации, которую он пережил, у меня вопросов нет. Но не для второго звена он и возрастной, так что пусть поможет Кудашу в Екатеринбурге.
На что способен в игре , то в Цска ему и заплатили !
ОтветОгюст
На что способен в игре , то в Цска ему и заплатили !
Никитин хорошо знает игрока поставит на место
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