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  4. 4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»

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4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
4-й номер драфта-2025 Денуайе получил травму.

Форвард «Юты» Калеб Денуайе получил травму в матче молодежных сборных Канады и США (2:7).

Инцидент произошел в третьем периоде. Нападающий США Уайатт Каллен совершал вираж в зоне соперника, но потерял равновесие и упал сзади на ноги Денуайе.

4-й номер драфта-2025 досрочно завершил встречу. Главный тренер сборной Канады Миша Донсков после матча не уточнил характер повреждения.

В прошлом сезоне Денуайе выступал за «Монктон» в юниорской лиге Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 78 (22+56) очков за 45 игр, в плей-офф – 7+18 в 21 матче.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Адама Кимелмана
Калеб Денуайе
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logoУайатт Каллен
logoМолодежная сборная Канады по хоккею

Комментарии

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Блин, хочется уже на него, как и на Игинлу посмотреть
Жаль. Видимо пропустит тренинг-кэмп и старт сезона. Хотя место в составе ему не гарантировано.
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