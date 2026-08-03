4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»

4-й номер драфта-2025 Денуайе получил травму.

Форвард «Юты » Калеб Денуайе получил травму в матче молодежных сборных Канады и США (2:7).

Инцидент произошел в третьем периоде. Нападающий США Уайатт Каллен совершал вираж в зоне соперника, но потерял равновесие и упал сзади на ноги Денуайе.

4-й номер драфта-2025 досрочно завершил встречу. Главный тренер сборной Канады Миша Донсков после матча не уточнил характер повреждения.

В прошлом сезоне Денуайе выступал за «Монктон» в юниорской лиге Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 78 (22+56) очков за 45 игр, в плей-офф – 7+18 в 21 матче.