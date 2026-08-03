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  4. Агент Кузнецова: «Ведем разговор с несколькими командами, в ближайшее время определимся. «Сибирь» в этом списке есть»

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Агент Кузнецова: «Ведем разговор с несколькими командами, в ближайшее время определимся. «Сибирь» в этом списке есть»
Агент Кузнецова: ведем разговор с несколькими командами, включая «Сибирь».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал ход переговоров о контракте.

Ранее стало известно, что «Трактор» и «Сибирь» сделали 34-летнему форварду предложение.

«Как я и говорил, мы сейчас ведем разговор с несколькими командами. В ближайшее время определимся.

«Сибирь» в этом списке действительно есть», – сказал Бабаев.

«Трактор» предложил Кузнецову контракт: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoЕвгений Кузнецов
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoТрактор
logoСибирь

Комментарии

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Бабаев:вот вот,пару дней.... вот буквально уже все решил,17 клубов КХЛ,13 клубов НХЛ-выбираем и так с конца сезона) Начало сезона, Кузя без контракта-Бабаев:А чо я то)
Сибирь в контендера превратится.
Заканчивать Кузе надо, не идет видно же )))))) С такими запросами тем более
Ответвнучок Бэйхайма
Заканчивать Кузе надо, не идет видно же )))))) С такими запросами тем более
А Вы в курсе про его запросы или без негатива о Кузнецове,никак?
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