Агент Кузнецова: «Ведем разговор с несколькими командами, в ближайшее время определимся. «Сибирь» в этом списке есть»

Агент Кузнецова: ведем разговор с несколькими командами, включая «Сибирь».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , прокомментировал ход переговоров о контракте.

Ранее стало известно , что «Трактор » и «Сибирь » сделали 34-летнему форварду предложение.

«Как я и говорил, мы сейчас ведем разговор с несколькими командами. В ближайшее время определимся.

«Сибирь» в этом списке действительно есть», – сказал Бабаев .

«Трактор» предложил Кузнецову контракт: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»