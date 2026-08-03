Агент Кузнецова: «Ведем разговор с несколькими командами, в ближайшее время определимся. «Сибирь» в этом списке есть»
Агент Кузнецова: ведем разговор с несколькими командами, включая «Сибирь».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал ход переговоров о контракте.
Ранее стало известно, что «Трактор» и «Сибирь» сделали 34-летнему форварду предложение.
«Как я и говорил, мы сейчас ведем разговор с несколькими командами. В ближайшее время определимся.
«Сибирь» в этом списке действительно есть», – сказал Бабаев.
«Трактор» предложил Кузнецову контракт: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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