Александр Романов: «В 18 лет я одевался как колхозник. Стиль одежды у меня тогда был свободный – оверсайз»

Александр Романов: в 18 лет я одевался как колхозник.

Защитник «Айлендерс » Александр Романов рассказал о том, как над ним подшутил Богдан Киселевич . Ранее Романов посетил прощальный матч Киселевича в Череповце.

– В разговорах с журналистами Богдан отличается искрометным чувством юмора. Внутри команды он такой же?

– Да-да, совершенно такой же. Человек он вообще разносторонний. С ним можно и серьезно поговорить, и посмеяться. Это очень интересная личность. В любом случае, когда ты играешь с таком хоккеистом, с олимпийским чемпионом, то должен смотреть на его действия, когда находишься рядом на льду или сидишь на лавке, перенимая у него опыт.

– Запомнилась какая-то конкретная шутка в ваш адрес с его стороны?

– Помню, когда мне было лет восемнадцать, он меня сфотографировал. А стиль одежды у меня тогда был такой свободный… Одевался я как колхозник (улыбается). Ничего против колхозников не имею, но одевался я непонятно как.

Богдан меня сфотографировал, и я на время забыл про эту фотографию. Потом перед моим отъездом в НХЛ он давал интервью какому-то журналисту из Америки, где его спрашивали и обо мне. И Бага скинул то фото, которое издание и выложило вместе с текстом. Я был в шоке и чуть не умер со смеху. Особенно когда вспомнил, где и в какой момент Бага меня фотографировал.

Это была шутка, которая долго держала паузу. Это было очень смешно. Представьте, я уже в Монреале, но сезон еще не начался. И вдруг читаю эту статью о себе с комментарием Богдана и вижу то фото. Чуть не заплакал от смеха (смеется).

– Что там за одежда была?

– Я уже точно не вспомню. По-моему, оверсайз – молодежный стиль. Все смеялись. Богдан выждал момент, чтобы это фото выстрелило, – сказал Романов.

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