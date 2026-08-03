Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»
Николай Заварухин: КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого.
Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о КХЛ.
– Как вы считаете, становится ли КХЛ с каждым сезоном все сильнее, интереснее и более непредсказуемой?
– Так и есть. Много матчей с высокой интригой, лига стала очень конкурентной. Команды выравниваются, на это в том числе повлияло и то, что стало меньше иностранцев. Сейчас каждый может обыграть каждого.
Очень много разных нюансов: переезды, особенности календаря, логистика. Все это нужно тщательно изучать и учитывать. Хоккей становится более непредсказуемым. Тем интереснее его смотреть и изучать, – сказал Заварухин.
Николай Заварухин: «Сильных иностранцев в КХЛ становится меньше с каждым годом, рынок скуднеет. Появляется шанс для наших молодых ребят»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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