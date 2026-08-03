«Лада» заключила пробный контракт с Шикиным. 34-летний голкипер играл за «Шанхай» в прошлом сезоне
«Лада» заключила пробный контракт с Шикиным.
«Лада» подписала пробный контракт с 34-летним голкипером Дмитрием Шикиным.
В прошлом сезоне он провел 7 матчей за «Шанхай», отражая в среднем 83,6% бросков.
Всего в Fonbet КХЛ на счету Шикина 287 игр с учетом плей-офф и 83 победы при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,74.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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