«Лада» заключила пробный контракт с Шикиным. 34-летний голкипер играл за «Шанхай» в прошлом сезоне

«Лада» заключила пробный контракт с Шикиным.

«Лада » подписала пробный контракт с 34-летним голкипером Дмитрием Шикиным .

В прошлом сезоне он провел 7 матчей за «Шанхай », отражая в среднем 83,6% бросков.

Всего в Fonbet КХЛ на счету Шикина 287 игр с учетом плей-офф и 83 победы при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,74.

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