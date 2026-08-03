  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Рейнджерс» следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне». План по реализации чего-то масштабного пока не осуществился». Экс-форвард «Рейнджерс» Рапп о клубе

0
«Рейнджерс» следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне». План по реализации чего-то масштабного пока не осуществился». Экс-форвард «Рейнджерс» Рапп о клубе
Экс-форвард «Рейнджерс» Рапп: клуб следил за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне».

Бывший форвард «Рейнджерс» Майкл Рапп считает, что клуб из Нью-Йорка интересовался Коннором Макдэвидом. Капитан «Эдмонтона» осенью 2025-го продлил контракт до 30 июня 2028 года.

«Прошлым летом Крис Друри и руководство «Рейнджерс» пытались занять выгодную позицию, чтобы заполучить известных игроков. Думаю, что они пристально следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне».

Вероятно, план по реализации чего-то масштабного существует. Просто до сих пор он не осуществился», – сказал Рапп.

Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoМайкл Рапп
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoРейнджерс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Были времена, в 90е НЙР гуляли по эдмонтонскому буфету, а ключик от него лежал в кармане у Сатера.
Без шансов вообще, кмк. Если МакДи нужен кубок, а я уверен, что именно это его главная цель, даже смотреть в сторону Рейнджерс глупо.
Это очевидно. Друри, не смотря на новый контракт с ним, чувствует, что его позиции в клубе весьма шатки. Ему нужен вау-эффект, а это, как обычно для него, подписание кого-то, кто плохо лежит. Если никого выменять не получится, следующим этапом станут оффершиты. Очевидно, что рано или поздно придется менять Миллера, но Друри на эту тему не заморачивается
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристалл о том, какой навык взял бы у другого игрока: «Катание Макдэвида. Или бросок в одно касание Овечкина, потому что это легендарно»
Генменеджер «Нью-Джерси» о зависимости команды от Джека Хьюза: «Эдмонтон» тоже станет гораздо хуже без Макдэвида. Посмотрите, что случилось с «Флоридой» без Баркова»
Мухамадуллин о том, была ли мечта сыграть в команде с Макдэвидом: «Не было, в НХЛ в каждой команде есть свой Макдэвид. Я не любитель менять клубы, но сейчас мне нужна встряска»
Рекомендуем
Главные новости
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Дэйли о Квебеке и НХЛ: «Самая главная проблема – нет владельца, готового заплатить за создание команды и управлять франшизой в долгосрочной перспективе»
Гуляев – лучший проспект «Колорадо» по версии сайта НХЛ, Егор Шилов – 2-й, Набоков – 3-й
Гребенкин и «Филадельфия» подписали новый контракт на 2 года. Кэпхит – 1,1 млн долларов
Леонид Вайсфельд: «У СКА очень сильный тренерский состав. У многих есть опыт работы главным тренером в КХЛ»
21-летний форвард «Баффало» Бенсон жалеет, что купил Porsche Cayenne: «Пустая трата денег, мне такие вещи не нужны»
Крикунов о возвращении Кузнецова в «Трактор»: «Почему нет? Важно, какие у него друзья в Челябинске. Главное, чтобы на путь истинный направили»
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»
Пекса о предсезонке «Ак Барса»: «Работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта. Решения тренера не обсуждаются»
Яшкин о Чехии: «Там были хорошие условия для спорта. Мы все детство ни в чем не нуждались: форма, вещи, возможности покататься лучше, работать индивидуально»
Гатиятулин о предсезонке «Ак Барса»: «Хотим просмотреть больше молодежи из системы. У ребят постарше еще не пришли все навыки после отпуска»
Белов о Кузнецове в «Тракторе»: «Все давно ждут, когда Евгений вернется на родину в Челябинск»
Игровую клюшку Александра Овечкина продали на аукционе за рекордные 940 тысяч рублей