«Рейнджерс» следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне». План по реализации чего-то масштабного пока не осуществился». Экс-форвард «Рейнджерс» Рапп о клубе

Экс-форвард «Рейнджерс» Рапп: клуб следил за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне».

Бывший форвард «Рейнджерс » Майкл Рапп считает, что клуб из Нью-Йорка интересовался Коннором Макдэвидом . Капитан «Эдмонтона » осенью 2025-го продлил контракт до 30 июня 2028 года.

«Прошлым летом Крис Друри и руководство «Рейнджерс» пытались занять выгодную позицию, чтобы заполучить известных игроков. Думаю, что они пристально следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне».

Вероятно, план по реализации чего-то масштабного существует. Просто до сих пор он не осуществился», – сказал Рапп.

Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й