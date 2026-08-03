Романов об уходе Шабанова из «Айлендерс»: «Иногда ты не нравишься тренеру или не подходишь под систему. По Исхакову был такой же вопрос в свое время»

Романов об уходе Шабанова из «Айлендерс»: иногда ты не нравишься тренеру.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о причинах ухода Максима Шабанова из клуба.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ российский форвард провел 44 матча и набрал 18 (5+13) очков при 13:40 в среднем на льду. Летом он подписал контракт с «Миннесотой».

– Почему в «Айлендерс» в прошедшем сезоне не смог закрепиться Максим Шабанов?

– Мы с ним общались. Не так плотно, как с Сорокиным , но плотнее, чем с многими ребятами в команде. Почему не закрепился – вопрос, который можно обсуждать долго. Просто не все игроки могут подходить тренеру.

Такой же вопрос в свое время был по Исхакову : почему Руслан не заиграл в «Айлендерс», хотя он такой классный игрок? Но иногда ты не подходишь под систему или не нравишься тренеру.

Не знаю, чего там Максу не хватало, но верю в него и желаю, чтобы в «Миннесоте» у него все получилось, – сказал Романов.

Сорокин о Шабанове в «Айлендерс»: «Надо было не показывать недовольство, а работать и ждать шанса. Чуть больше позитива и терпения»