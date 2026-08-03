  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Романов об уходе Шабанова из «Айлендерс»: «Иногда ты не нравишься тренеру или не подходишь под систему. По Исхакову был такой же вопрос в свое время»

0
Романов об уходе Шабанова из «Айлендерс»: «Иногда ты не нравишься тренеру или не подходишь под систему. По Исхакову был такой же вопрос в свое время»
Романов об уходе Шабанова из «Айлендерс»: иногда ты не нравишься тренеру.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о причинах ухода Максима Шабанова из клуба.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ российский форвард провел 44 матча и набрал 18 (5+13) очков при 13:40 в среднем на льду. Летом он подписал контракт с «Миннесотой».

– Почему в «Айлендерс» в прошедшем сезоне не смог закрепиться Максим Шабанов?

– Мы с ним общались. Не так плотно, как с Сорокиным, но плотнее, чем с многими ребятами в команде. Почему не закрепился – вопрос, который можно обсуждать долго. Просто не все игроки могут подходить тренеру.

Такой же вопрос в свое время был по Исхакову: почему Руслан не заиграл в «Айлендерс», хотя он такой классный игрок? Но иногда ты не подходишь под систему или не нравишься тренеру.

Не знаю, чего там Максу не хватало, но верю в него и желаю, чтобы в «Миннесоте» у него все получилось, – сказал Романов.

Сорокин о Шабанове в «Айлендерс»: «Надо было не показывать недовольство, а работать и ждать шанса. Чуть больше позитива и терпения»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
logoАлександр Романов
logoМаксим Шабанов
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoАйлендерс
logoМиннесота
logoРуслан Исхаков
logoНХЛ
logoИлья Сорокин

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
потом Капризов напишет тоже самое про Шабанова и Миннесоту)))
А чем Исхаков хорош? Вроде и на уровне КХЛ не выделяется, было бы странно ему закрепиться в айлах
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Романов о Цыплакове: «Яркий 1-й сезон и 2-й похуже – обыденность, так происходит у многих. Может, сейчас он вернется и будет играть еще лучше. У Шабанова по-другому, просто не влился в НХЛ после КХЛ»
Сорокин о Шабанове: «У него золотые руки и есть все, чтобы играть в НХЛ. Он простой, добродушный парень, к нему нужен подход»
Сорокин о Шабанове в «Айлендерс»: «Надо было не показывать недовольство, а работать и ждать шанса. Чуть больше позитива и терпения»
Рекомендуем
Главные новости
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Дэйли о Квебеке и НХЛ: «Самая главная проблема – нет владельца, готового заплатить за создание команды и управлять франшизой в долгосрочной перспективе»
Гуляев – лучший проспект «Колорадо» по версии сайта НХЛ, Егор Шилов – 2-й, Набоков – 3-й
Гребенкин и «Филадельфия» подписали новый контракт на 2 года. Кэпхит – 1,1 млн долларов
Ко всем новостям
Последние новости
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»
Пекса о предсезонке «Ак Барса»: «Работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта. Решения тренера не обсуждаются»