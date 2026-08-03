Белорусский хоккеист Бучкин дал мемное интервью при 0:5: «Словарного запаса не хватит, чтобы оправдаться за этот позор. Надеюсь, только плохая лошадь с галопа начинает»

Белорусский хоккеист Бучкин дал мемное интервью при счете 0:5.

Нападающий оршанского «Локомотива » Михаил Бучкин дал забавное интервью после 1-го периода матча против жлобинского «Металлурга » в Кубке Салея.

Игра завершилась поражением команды Бучкина со счетом 2:10.

– Михаил, что не получается у команды? Счет на табло не самый благоприятный для вас.

– Да, многое не получается. Спасибо, что заметили. 0:5 после первого периода, конечно, не самые ожидаемые цифры, но что есть, то есть. Я даже не знаю, что сказать. Моего словарного запаса не хватит, чтобы оправдаться за этот позор за пару минут. Но мы постараемся в дальнейшем как-то умыть лицо и сыграть оставшиеся 40 минут с высоко поднятой головой.

– Помимо того, что счет не в вашу пользу, удалений достаточно много...

– Их пруд пруди. Их несметное количество, как вы видите. Надо для начала их исключить. Потому что, как мы знаем, первейший рецепт игры в меньшинстве – не удаляться. Мы постараемся выполнить это во второй и третьей двадцатиминутках. А там, глядишь, может, и игра пойдет на лад. Будем надеяться.

– Как проходит ваша адаптация в клубе?

– Хорошо, замечательно. В раздевалке прекрасная атмосфера, все ребята на позитиве. В общем, хорошо. Что касается раздевалки, все прекрасно. Но на льду, видите, не совсем ладится. В раздевалке претензий нет.

– Почему решили выбрать «Локомотив»? И как ваш опыт может помочь команде?

– Пока никак, да. Но надеюсь, что только плохая лошадь с галопа начинает. Мы уже третий матч как все рысью плетемся. Посмотрим, как мой опыт поможет команде. Не могу сказать, что у меня огромный опыт, но какой-то есть. У нас не так много возрастных ребят, только я да Пашка Разводовский. Остальные все, так сказать, уже 18+, ребята. Будем обмениваться опытом: они будут давать нам свою энергию и позитив, а мы – свой опыт. Как известно, старый конь борозды не испортит, но и лучше не сделает.