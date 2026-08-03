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  4. Белорусский хоккеист Бучкин дал мемное интервью при 0:5: «Словарного запаса не хватит, чтобы оправдаться за этот позор. Надеюсь, только плохая лошадь с галопа начинает»

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Белорусский хоккеист Бучкин дал мемное интервью при 0:5: «Словарного запаса не хватит, чтобы оправдаться за этот позор. Надеюсь, только плохая лошадь с галопа начинает»
Белорусский хоккеист Бучкин дал мемное интервью при счете 0:5.

Нападающий оршанского «Локомотива» Михаил Бучкин дал забавное интервью после 1-го периода матча против жлобинского «Металлурга» в Кубке Салея.

Игра завершилась поражением команды Бучкина со счетом 2:10.

– Михаил, что не получается у команды? Счет на табло не самый благоприятный для вас.

– Да, многое не получается. Спасибо, что заметили. 0:5 после первого периода, конечно, не самые ожидаемые цифры, но что есть, то есть. Я даже не знаю, что сказать. Моего словарного запаса не хватит, чтобы оправдаться за этот позор за пару минут. Но мы постараемся в дальнейшем как-то умыть лицо и сыграть оставшиеся 40 минут с высоко поднятой головой.

– Помимо того, что счет не в вашу пользу, удалений достаточно много...

– Их пруд пруди. Их несметное количество, как вы видите. Надо для начала их исключить. Потому что, как мы знаем, первейший рецепт игры в меньшинстве – не удаляться. Мы постараемся выполнить это во второй и третьей двадцатиминутках. А там, глядишь, может, и игра пойдет на лад. Будем надеяться.

– Как проходит ваша адаптация в клубе?

– Хорошо, замечательно. В раздевалке прекрасная атмосфера, все ребята на позитиве. В общем, хорошо. Что касается раздевалки, все прекрасно. Но на льду, видите, не совсем ладится. В раздевалке претензий нет.

– Почему решили выбрать «Локомотив»? И как ваш опыт может помочь команде?

– Пока никак, да. Но надеюсь, что только плохая лошадь с галопа начинает. Мы уже третий матч как все рысью плетемся. Посмотрим, как мой опыт поможет команде. Не могу сказать, что у меня огромный опыт, но какой-то есть. У нас не так много возрастных ребят, только я да Пашка Разводовский. Остальные все, так сказать, уже 18+, ребята. Будем обмениваться опытом: они будут давать нам свою энергию и позитив, а мы – свой опыт. Как известно, старый конь борозды не испортит, но и лучше не сделает.

Опубликовано: Sports
Источник: Hockey.by
logoЛокомотив Орша
logoМеталлург Жлобин
видео
ахахаха
logoМихаил Бучкин
высшая лига Беларусь

Комментарии

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Мемное интервью?
На новостную ленту посадили 16-летнего?
ОтветВсё такЪ
Мемное интервью? На новостную ленту посадили 16-летнего?
Какая аудитория, такой и сайт.
ОтветВсё такЪ
Мемное интервью? На новостную ленту посадили 16-летнего?
Слову "мем" в этом году исполнилось 50 лет. Интернет-мемам в рунете 20+. Форточку на подводной лодке открой уже🤣
Да ладно вам, веселая новость.Да интервью огонь немного спортсменов так могут)))) из наших пожалуй только Женя Кузнецов может))))
ОтветРадо Ковач
Да ладно вам, веселая новость.Да интервью огонь немного спортсменов так могут)))) из наших пожалуй только Женя Кузнецов может))))
так он под этим делом,кончено ан поболтать его тянет.
Я с удовольствием посмотрел, весёлый малый 🙂

Это в разы лучше, чем в миллионный раз услышать
- Что делать во втором периоде?
- Надо больше лезть на ворота и больше бросать.
- Спасибо
- *уходит моментально с видимым облегчением, что быстро номер у камеры отбыл*
Как минимум, интересный собеседник.
Мужик с юмором)
Не бежит от камеры, и не отвечает однотипно)
- ты знаешь, Петрович, что-то мне в последнее время ночью постоянно снятся лошади...
- и что думаешь?
- да вот думаю, е##сь оно всё конём!
загнанных лошадей пристреливают не правда ли
Ответmold-cel
загнанных лошадей пристреливают не правда ли
Если только они не зашторенные.
- Как ваш опыт может помочь команде
- Пока никак

Это лучший ответ ))
Не обманул! вторую и третью двацатиминутку сыграли лучше)
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