Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: «Глупые решения нужно быстро отменять. То же самое касается нашего участия в Лиге чемпионов и Континентальном кубке»

Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: глупые решения нужно быстро отменять.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что КХЛ необходимо вернуться под эгиду ФХР и ИИХФ. Лига вышла из Федерации хоккея России в 2024 году.

«Глупые решения – если вы хоккейные политики – нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах – Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее.

Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня «Шанхая» или «Лады» полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», – сказал Плющев.

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