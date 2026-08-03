Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: «Глупые решения нужно быстро отменять. То же самое касается нашего участия в Лиге чемпионов и Континентальном кубке»
Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: глупые решения нужно быстро отменять.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что КХЛ необходимо вернуться под эгиду ФХР и ИИХФ. Лига вышла из Федерации хоккея России в 2024 году.
«Глупые решения – если вы хоккейные политики – нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах – Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее.
Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня «Шанхая» или «Лады» полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», – сказал Плющев.
Владимир Плющев: «Будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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Вообще сплошные плюсы. Про континентальный кубок и лигу чемпионов вообще смешно, они и в Европе-то никому неинтересны, а уровень там такой, что уайлд кард получают даже клубы из Британии. Если на то пошло, пусть развивают ВХЛ в полноценный Чемпионат России, и развивают Евразийский Кубок Дружбы в полноценный международный турнир
1. То, что вышли из-под влияния ФХР (посмотрим ещё, формально или нет), это логично. Ничего реального федерация для развития лиги не сделала, а только требовала выполнения всех своих хотелок.
2. А европейцы хотят с нами играть? В том формате, который имеется у ЛЧ, это не имеет смысла, даже сами европейцы могут на игры плей-офф выставлять резерв, такой вот у них самих интерес к данному турниру.
Дайте им пару дней отойти, пьяный бред несут
Какие чемпионы Швеции и Финляндии???
совершенно верно !!!!!!!!!!!!!!
это может нанести непоправимый вред умам адептов кхл и ея вяличия ))))