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  4. Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: «Глупые решения нужно быстро отменять. То же самое касается нашего участия в Лиге чемпионов и Континентальном кубке»

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Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: «Глупые решения нужно быстро отменять. То же самое касается нашего участия в Лиге чемпионов и Континентальном кубке»
Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: глупые решения нужно быстро отменять.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что КХЛ необходимо вернуться под эгиду ФХР и ИИХФ. Лига вышла из Федерации хоккея России в 2024 году.

«Глупые решения – если вы хоккейные политики – нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах – Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее.

Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня «Шанхая» или «Лады» полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», – сказал Плющев.

Владимир Плющев: «Будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Плющев
logoФХР
logoИИХФ
logoКХЛ
Континентальный кубок
logoПолитика
logoЛига чемпионов
logoШанхай Дрэгонс
logoЛада

Комментарии

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Какие "замечательные вещи" подчинение ФХР давало КХЛ:
1. Ужесточенный до 3 игроков лимит на легионеров, и это в условиях кадрового дефицита
2. Скупка лучших игроков лиги двумя "базовыми" клубами "в интересах сборной"
3. Попытки сорвать введения потолка зарплат "в интересах сборной"
4. Постоянные паузы на Евротуры и месячные сборы. В 2022 из-за Олимпиады вообще между окончанием регулярки и стартом нового сезона прошло 7(!) месяцев
Вообще сплошные плюсы. Про континентальный кубок и лигу чемпионов вообще смешно, они и в Европе-то никому неинтересны, а уровень там такой, что уайлд кард получают даже клубы из Британии. Если на то пошло, пусть развивают ВХЛ в полноценный Чемпионат России, и развивают Евразийский Кубок Дружбы в полноценный международный турнир
ОтветVixy11
Какие "замечательные вещи" подчинение ФХР давало КХЛ: 1. Ужесточенный до 3 игроков лимит на легионеров, и это в условиях кадрового дефицита 2. Скупка лучших игроков лиги двумя "базовыми" клубами "в интересах сборной" 3. Попытки сорвать введения потолка зарплат "в интересах сборной" 4. Постоянные паузы на Евротуры и месячные сборы. В 2022 из-за Олимпиады вообще между окончанием регулярки и стартом нового сезона прошло 7(!) месяцев Вообще сплошные плюсы. Про континентальный кубок и лигу чемпионов вообще смешно, они и в Европе-то никому неинтересны, а уровень там такой, что уайлд кард получают даже клубы из Британии. Если на то пошло, пусть развивают ВХЛ в полноценный Чемпионат России, и развивают Евразийский Кубок Дружбы в полноценный международный турнир
Нет, нет, нет. Не палите контору))))
Очередная дурость от Плющева (или человека, который выдаёт себя за Плющева).
1. То, что вышли из-под влияния ФХР (посмотрим ещё, формально или нет), это логично. Ничего реального федерация для развития лиги не сделала, а только требовала выполнения всех своих хотелок.
2. А европейцы хотят с нами играть? В том формате, который имеется у ЛЧ, это не имеет смысла, даже сами европейцы могут на игры плей-офф выставлять резерв, такой вот у них самих интерес к данному турниру.
нет нет нет...нельзя нам в лигу чемпионов, ведь тогда все увидят истинный уровень лиги....
Хаатит звонить дедам после выходных!
Дайте им пару дней отойти, пьяный бред несут
Какие чемпионы Швеции и Финляндии???
Какая ЛЧ, получат очередный Цюрих Лайонс и сбегут делать континентальный Шанхай в Мытищи😅
ОтветЗаборостроитель
Какая ЛЧ, получат очередный Цюрих Лайонс и сбегут делать континентальный Шанхай в Мытищи😅
бгггг)))))))
совершенно верно !!!!!!!!!!!!!!
это может нанести непоправимый вред умам адептов кхл и ея вяличия ))))
Ответcatcher69
бгггг))))))) совершенно верно !!!!!!!!!!!!!! это может нанести непоправимый вред умам адептов кхл и ея вяличия ))))
Так и Кубок Шпенглера давно не могут из-за графика игр я как понимаю😏
Надо возрождать чемпионат Европы , в классическом понимании . Раз в год ,дней на 10 , вместо идиотского " турне четырех сборных" делать чемпионат на 8-12 команд . Формула может быть разной . Но не более 8 матчей. Там глядишь ФХР и пригодится ( в далеком будущем ,естественно).
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