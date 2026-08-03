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  4. Фетисов о недопуске России: «Надо поменять людей, представляющих нашу страну в ИИХФ. Это позорище и унижение, которое сложно принимать»

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Фетисов о недопуске России: «Надо поменять людей, представляющих нашу страну в ИИХФ. Это позорище и унижение, которое сложно принимать»
Фетисов о недопуске России: надо поменять людей, представляющих страну в ИИХФ.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения России от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

«Надо лучше отстраивать отношения с ИИХФ. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать.

У нас нет никакого влияния в ИИХФ, и, кто бы ни пришел вместо Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас.

И нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если мы будем выступать под белым флагом или каким-то другим, то это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны.

Я считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю. И нам надо им дать понять, что надо с уважением относиться к нашей истории и нынешней ситуации», – сказал Фетисов.

Отметим, что выборы в Совет ИИХФ пройдут осенью 2026 года. Вместо действующего члена Совета Павла Буре на должность выдвинут Дмитрий Курбатов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
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logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Фетисов

Комментарии

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А что замена наших людей в ИИХФ сможет кардинально поменять? Нет, я не против, но просто очень интересно)))
Ответviktorpavlov70
А что замена наших людей в ИИХФ сможет кардинально поменять? Нет, я не против, но просто очень интересно)))
мычания Буре действительно неубедительно смотрятся. При этом замена на Славика точно ничего не изменит)
И депутатов, которые вместо того чтобы работать интервью ежедневно пачками дают
ОтветВладимир Чехов
И депутатов, которые вместо того чтобы работать интервью ежедневно пачками дают
У них сейчас каникулы
ОтветVamosalaplaya
У них сейчас каникулы
А то Фетисов раньше молчал
Комментарий удален модератором
Ответdenic410
Комментарий удален модератором
И что изменится? Не для себя спрашиваю, друг интересуется
Комментарий удален модератором
ОтветАлександр Гринчук
Комментарий удален модератором
Ага, одного поменять - и сразу все станет хорошо) злого волшебника поменять на доброго надо, да?) так в вашей голове мир устроен?
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