«Оттава» хочет продлить контракт с Батерсоном за 9 млн долларов в год. Ориентир для игрока – 10,5 млн (Джефф Марек)
«Оттава» хочет продлить контракт с Батерсоном за 9 млн долларов в год.
По данным инсайдера Daily Faceoff Джеффа Марека, генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос хотел бы продлить контракт с Дрейком Батерсоном не дороже, чем за 9 млн долларов в год.
Отмечается, что наиболее вероятным ориентиром для 28-летнего канадца будут договоры Алекса Така (10,5 млн в «Вашингтоне») и Адриана Кемпе (10,625 млн в «Лос-Анджелесе»).
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Батерсон провел 79 матчей и набрал 71 (33+38) очко. В плей-офф – 3+1 за 4 игры.
По действующему соглашению нападающий получает 4,975 млн долларов за сезон. Срок контракта истекает 30 июня 2027 года.
Форвард «Оттавы» Батерсон повторил рекорд НХЛ – в семи подряд регулярках набирает больше очков, чем в предыдущей. В чемпионате-2018/19 было 9 баллов, в минувшем – 71
Опубликовал: Максим Федер
Источник: NHL Rumour Report
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