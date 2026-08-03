  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Оттава» хочет продлить контракт с Батерсоном за 9 млн долларов в год. Ориентир для игрока – 10,5 млн (Джефф Марек)

0
«Оттава» хочет продлить контракт с Батерсоном за 9 млн долларов в год. Ориентир для игрока – 10,5 млн (Джефф Марек)
«Оттава» хочет продлить контракт с Батерсоном за 9 млн долларов в год.

По данным инсайдера Daily Faceoff Джеффа Марека, генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос хотел бы продлить контракт с Дрейком Батерсоном не дороже, чем за 9 млн долларов в год.

Отмечается, что наиболее вероятным ориентиром для 28-летнего канадца будут договоры Алекса Така (10,5 млн в «Вашингтоне») и Адриана Кемпе (10,625 млн в «Лос-Анджелесе»).

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Батерсон провел 79 матчей и набрал 71 (33+38) очко. В плей-офф – 3+1 за 4 игры.

По действующему соглашению нападающий получает 4,975 млн долларов за сезон. Срок контракта истекает 30 июня 2027 года.

Форвард «Оттавы» Батерсон повторил рекорд НХЛ – в семи подряд регулярках набирает больше очков, чем в предыдущей. В чемпионате-2018/19 было 9 баллов, в минувшем – 71

Опубликовал: Максим Федер
Источник: NHL Rumour Report
logoДрейк Батерсон
logoНХЛ
logoОттава
logoденьги
logoСтив Стэйос

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Вполне логично хочет 10+. Сейчас игроки с 60-70 очками поголовно будут столько просить.
После всех контрактов ни на какие 9 он в помине не согласится)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Робертсон, Даути, Дебринкет, О′Райлли, Биннингтон и Эрик Карлссон выйдут на рынок свободных агентов НХЛ в 2027-м по мнению Sportsnet
Контракт Хатсона – лучший в НХЛ по версии The Athletic, Сэндерсона – 2-й, Хэйгла – 3-й, Блэйка – 4-й, Зайдера – 5-й, Томпсона – 6-й
Генменеджер «Оттавы» о контракте с Жиру: «Его решение говорит о вере в команду. Он привнесет в коллектив свой богатый опыт»
Рекомендуем
Главные новости
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Дэйли о Квебеке и НХЛ: «Самая главная проблема – нет владельца, готового заплатить за создание команды и управлять франшизой в долгосрочной перспективе»
Ко всем новостям
Последние новости
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»
Пекса о предсезонке «Ак Барса»: «Работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта. Решения тренера не обсуждаются»