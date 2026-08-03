Николай Заварухин: «Сильных иностранцев в КХЛ становится меньше с каждым годом, рынок скуднеет. Появляется шанс для наших молодых ребят»

Николай Заварухин: сильных иностранцев в КХЛ становится меньше с каждым годом.

Бывший главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин поделился мнением о легионерах в Fonbet КХЛ.

– Есть ли, на ваш взгляд, тенденция, что в КХЛ едет все меньше качественных иностранцев, или это не соответствует действительности?

– Я считаю, что с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет, появляется шанс для наших молодых ребят. Нужно много работать, завоевывать место в составе, пробиваться. Проявлять себя с лучшей стороны.

– Очередное решение ИИХФ по недопуску наших сборных на международные соревнования может сказаться на развитии игроков, в том числе молодых?

– Мы все понимаем, что нужно играть международные матчи. В этих встречах растут хоккеисты, тренеры, развивается молодежь. Идет общий прогресс. Есть и своя специфика. Например, когда смотришь на европейские чемпионаты, то там другие площадки, другой характер матчей.

Кстати, НХЛ я тоже смотрел в свободное время. Сейчас все доступно, все удобно. Никогда не поздно учиться, приобретать для себя какие-то новые навыки, – сказал Заварухин.

Заварухин об «Автомобилисте»: «Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина. Из плюсов выделю бронзовые медали. Забраться выше не получилось»