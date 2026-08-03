Романов о недопуске России: «Мы готовы играть, только дайте отмашку. Надежда умирает последней»

Романов о недопуске России: мы готовы играть, только дайте отмашку.

Защитник «Айлендерс » Александр Романов высказался о недопуске России на соревнования под эгидой ИИХФ. Международная федерация ранее продлила отстранение.

– С учетом того, что отстранение сборной России от международных соревнований продолжается, сохраняете надежду выступить на еще одной Олимпиаде?

– Надежда умирает последней. А факт пока что остается фактом. Когда нам скажут, что сборная может играть на чемпионатах мира, тогда и…

Разговоры идут все время. Постоянно какие-то разговоры. А что они дают, если спортсмены и хоккеисты ничего не решают? Если нас спросят, готовы ли мы, то ответ – да. Дайте только отмашку, – сказал Романов.

Романов о хоккейных городах: «Монреаль на другом уровне, у нас такого нет. Ярославль по одержимости № 1 в России, но там нет арены, как Bell Centre. В Новосибирске тоже»