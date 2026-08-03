Экс-форвард «Сочи» Боден перешел в «Штраубинг». У канадца 15 очков за 51 игру в КХЛ при полезности «-24»
Экс-форвард «Сочи» Боден перешел в «Штраубинг».
Бывший нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден подписал однолетний контракт с немецким клубом «Штраубинг».
Прошлый сезон стал для 29-летнего канадца первым в Fоnbet КХЛ. Он провел 51 матч и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 24».
Боден уже выступал в чемпионате Германии с 2022 по 2024 год.
Боден о жизни в Сочи: «Довольно дешево в сравнении с Канадой. Живу в прекрасном месте у моря, с другой стороны – горы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Штраубинга»
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