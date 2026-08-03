Владимир Плющев: «Будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию. Но только игроков под своим зонтиком, прокатив КХЛ. Ее выход из ИИХФ – грубейшая ошибка»

Владимир Плющев: будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию без КХЛ.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает большой ошибкой объявленную независимость КХЛ от ФХР и ИИХФ .

«Еще год назад говорил о том, что решение КХЛ выйти из-под зонтика ИИХФ было грубейшей ошибкой. По сути, мы выстрелили себе в ногу и дали нашим оппонентам все возможности отстранить нас от международных соревнований.

От этого решения мы ничего не выиграли – только проиграли. Наши контракты пользуются минимальным уважением, причем их нарушение мы сами бежим опротестовывать в Европу. При этом дали возможность ИИХФ не допускать игроков под эгидой КХЛ, а значит, и МХЛ к чемпионатам мира – хотя бы из-за страховок.

Если бы люди ИИХФ и Европы были похитрее и поциничнее, они бы сейчас не выстреливали бы себе в ногу нашим отстранением, а, наоборот, вернули бы Россию. Но только тех игроков, которые находятся под европейским зонтиком. И в таком случае сборные России составляли бы игроки европейских и североамериканских лиг, плюс ВХЛ.

А КХЛ и МХЛ прокатили бы, что стало бы огромным ударом по нашему клубному хоккею.

Кстати, я допускаю, что такой сценарий еще может быть реализован – и у тех чиновников КХЛ, которые принимали решение о выходе из ИИХФ, возникнут огромные проблемы. Поэтому посоветую им избежать этого грандиозного скандала», – сказал Плющев.