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  4. Владимир Плющев: «Будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию. Но только игроков под своим зонтиком, прокатив КХЛ. Ее выход из ИИХФ – грубейшая ошибка»

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Владимир Плющев: «Будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию. Но только игроков под своим зонтиком, прокатив КХЛ. Ее выход из ИИХФ – грубейшая ошибка»
Владимир Плющев: будь люди из Европы поциничнее, они вернули бы Россию без КХЛ.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает большой ошибкой объявленную независимость КХЛ от ФХР и ИИХФ.

«Еще год назад говорил о том, что решение КХЛ выйти из-под зонтика ИИХФ было грубейшей ошибкой. По сути, мы выстрелили себе в ногу и дали нашим оппонентам все возможности отстранить нас от международных соревнований.

От этого решения мы ничего не выиграли – только проиграли. Наши контракты пользуются минимальным уважением, причем их нарушение мы сами бежим опротестовывать в Европу. При этом дали возможность ИИХФ не допускать игроков под эгидой КХЛ, а значит, и МХЛ к чемпионатам мира – хотя бы из-за страховок.

Если бы люди ИИХФ и Европы были похитрее и поциничнее, они бы сейчас не выстреливали бы себе в ногу нашим отстранением, а, наоборот, вернули бы Россию. Но только тех игроков, которые находятся под европейским зонтиком. И в таком случае сборные России составляли бы игроки европейских и североамериканских лиг, плюс ВХЛ.

А КХЛ и МХЛ прокатили бы, что стало бы огромным ударом по нашему клубному хоккею.

Кстати, я допускаю, что такой сценарий еще может быть реализован – и у тех чиновников КХЛ, которые принимали решение о выходе из ИИХФ, возникнут огромные проблемы. Поэтому посоветую им избежать этого грандиозного скандала», – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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отстранение и возвращение России
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

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В чем ошибка? После выхода из ИИХФ и десяти сбежавших из КХЛ игроков не наберется. Что касается "сборной, составленной из игроков североамериканских лиг и ВХЛ", так у нас итак до бана сборная минимум на 2/3 состояла из нхловцев. А спустить игрока в ВХЛ под турнир - проще пареной репы. Допсоглашение подписал - и все. Барыс постоянно под всякие азиатские игры игроков в Номад спускает
пусть берут из.вхл...мхл .из студентов
независимость кхл от фхр это такой анекдот ))))))))))))))))))
Ответcatcher69
независимость кхл от фхр это такой анекдот ))))))))))))))))))
В смысле анекдот?
Это изначальное положение от создания лиги.
Ответcatcher69
независимость кхл от фхр это такой анекдот ))))))))))))))))))
У Плющева походу мозгов больше, чем у Морозова и всей честной шарашки.
Это был бы шах и мат российскому хоккею.:)))
Были б они поциничнее, они бы допустили хоккеистов в нейтральном статусе, зная какое унижение это вызовет в России
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