«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)
«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой базовой зарплатой.
«Трактор» предложил Евгению Кузнецову контракт с небольшой базовой зарплатой, но весомой бонусной частью, сообщает телеграм-канал «Челябинский хоккей».
Ранее информацию о контрактном предложении 34-летнему форварду подтвердил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
«Все завертелось в конце прошлой недели. Между клубом и игроком сейчас есть только одно «но» – это «Сибирь».
«Трактор» не дает Кузе большую базовую зарплату. «Трактор» предлагает к базе весомые бонусы.
Как за выполнение личных, так и командных задач. Выбор теперь только за хоккеистом» – говорится в сообщении.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Челябинский хоккей»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии