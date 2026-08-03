«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)

«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой базовой зарплатой.

«Трактор» предложил Евгению Кузнецову контракт с небольшой базовой зарплатой, но весомой бонусной частью, сообщает телеграм-канал «Челябинский хоккей».

Ранее информацию о контрактном предложении 34-летнему форварду подтвердил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

«Все завертелось в конце прошлой недели. Между клубом и игроком сейчас есть только одно «но» – это «Сибирь».

«Трактор» не дает Кузе большую базовую зарплату. «Трактор » предлагает к базе весомые бонусы.

Как за выполнение личных, так и командных задач. Выбор теперь только за хоккеистом» – говорится в сообщении.