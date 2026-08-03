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  4. «Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)

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«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)
«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой базовой зарплатой.

«Трактор» предложил Евгению Кузнецову контракт с небольшой базовой зарплатой, но весомой бонусной частью, сообщает телеграм-канал «Челябинский хоккей». 

Ранее информацию о контрактном предложении 34-летнему форварду подтвердил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. 

«Все завертелось в конце прошлой недели. Между клубом и игроком сейчас есть только одно «но» – это «Сибирь».

«Трактор» не дает Кузе большую базовую зарплату. «Трактор» предлагает к базе весомые бонусы.

Как за выполнение личных, так и командных задач. Выбор теперь только за хоккеистом» – говорится в сообщении. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Челябинский хоккей»
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Комментарии

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Никогда ещё в истории, наверно, не было такого мучительного выбора между родным домом и ссылкой в Сибирь
ОтветИнженер-конструктор
Никогда ещё в истории, наверно, не было такого мучительного выбора между родным домом и ссылкой в Сибирь
Да,Да... И смешно , и больно !
Переход с повремёнки на сдельщину единственный выход для клуба обезопасить себя и стимул для самого Кузи.
ОтветМи Ша
Переход с повремёнки на сдельщину единственный выход для клуба обезопасить себя и стимул для самого Кузи.
Да Кузнецов в Сибирь свалит.зачем ему проблемы Трактора
ОтветМи Ша
Переход с повремёнки на сдельщину единственный выход для клуба обезопасить себя и стимул для самого Кузи.
Ещё у клуба есть вариант посадить на лавку Кузю в конце сезона, что бы ему бонусы не накапали)
Если второй раз откажет Челябинску это будет сильно😁
ОтветИльхам Хайретдинов_1116769935
Если второй раз откажет Челябинску это будет сильно😁
Так его к этому подталкивают своим предложением,почему сразу не дать ему 30 и 30 за счет рекламы
ОтветИльхам Хайретдинов_1116769935
Если второй раз откажет Челябинску это будет сильно😁
Да пусть ещё пошатается, не жалко. Со стороны Кузи это наоборот будет слабый шаг. За свои слова отвечать придется!
Такой шанс родной клуб дает, чтобы собраться , красиво провести остаток карьеры и спасти репутацию
ОтветArtem hoc
Такой шанс родной клуб дает, чтобы собраться , красиво провести остаток карьеры и спасти репутацию
Клуб пытается спасти предсезонку подписанием контракта с Кузнецовым,
ОтветJohn-Vorchun
Клуб пытается спасти предсезонку подписанием контракта с Кузнецовым,
А что такого с предсезонкой у "Трактора", что её нужно спасать?
Кузнецову нужно всё как раз наоборот, огромная базовая зарплата и несущественные бонусы, чтобы не напрягаться
Звучит разумно, но Кузя опять все превратит в фарс.
ОтветVolchoK
Звучит разумно, но Кузя опять все превратит в фарс.
А,что разумного прозвучало?
ОтветJohn-Vorchun
А,что разумного прозвучало?
небольшой оклад и бонусы за командные и личные достижения.
Я же говорил, что предложение от Трактора Кузе не понравиться. Ему за имя ни кто уже платить не хочет. Хотят результаты, поэтому половина зарплаты это бонусы. У его одна надежда, что после ухода Андреоффа Сибирь может на его 50-55 лямов потратить. Вот только захочет ли Сибирь так переплачивать?
33 года всего, а кажется уже все 40.
Ответгилберт
33 года всего, а кажется уже все 40.
34 ему.
на такое он пойтить не может !!!!!!!!!!!!!!!!!
Челябинск -миллион жителей, найдутся истинные любители хоккея, а не обдолбанные хейтеры Кузнецова. Уверен, таких большинство
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