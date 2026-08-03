Заварухин об «Автомобилисте»: «Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина. Из плюсов выделю бронзовые медали. Забраться выше не получилось»

Заварухин об «Автомобилисте»: хотелось добиться большего, побороться за Кубок.

Бывший главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин сказал, что хотел добиться большего во главе команды.

Специалист возглавлял клуб из Екатеринбурга с 2021 по 2026 год. В этом году его сменил Алексей Кудашов.

– Вы очень долго работали в одной команде. Чем довольны, а что не удалось реализовать?

– Мне было очень приятно работать в «Автомобилисте», спасибо руководству клуба за доверие. В прошлом сезоне, конечно, для меня как для тренера все получилось сложно.

Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина , так как город и болельщики переживали, ждали нашей победы. Из плюсов выделю бронзовые медали, которые мы завоевали впервые в своей истории по итогам сезона-2023/24.

Планировали, конечно, забраться выше, но не сложилось, – сказал Заварухин.