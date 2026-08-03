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  4. Заварухин об «Автомобилисте»: «Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина. Из плюсов выделю бронзовые медали. Забраться выше не получилось»

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Заварухин об «Автомобилисте»: «Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина. Из плюсов выделю бронзовые медали. Забраться выше не получилось»
Заварухин об «Автомобилисте»: хотелось добиться большего, побороться за Кубок.

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сказал, что хотел добиться большего во главе команды.

Специалист возглавлял клуб из Екатеринбурга с 2021 по 2026 год. В этом году его сменил Алексей Кудашов. 

– Вы очень долго работали в одной команде. Чем довольны, а что не удалось реализовать?

– Мне было очень приятно работать в «Автомобилисте», спасибо руководству клуба за доверие. В прошлом сезоне, конечно, для меня как для тренера все получилось сложно.

Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина, так как город и болельщики переживали, ждали нашей победы. Из плюсов выделю бронзовые медали, которые мы завоевали впервые в своей истории по итогам сезона-2023/24.

Планировали, конечно, забраться выше, но не сложилось, – сказал Заварухин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
болельщики
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logoАвтомобилист

Комментарии

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Жаль ,мне он нравился своим спокойствием,рассудительностью
"Бронзовые медали" 🤦🏻‍♂️
Не оправдал доверия,физрук,не более.Клуб все исполнял его прихоти.Город и болельщики ждали большего.
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