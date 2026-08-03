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  4. Назаров о недопуске России: «Чехи, финны, шведы – бараны-русофобы. Сделаем из них люля-кебаб на льду, как только вернемся. Все недоброжелатели заплатят нам компенсацию»

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Назаров о недопуске России: «Чехи, финны, шведы – бараны-русофобы. Сделаем из них люля-кебаб на льду, как только вернемся. Все недоброжелатели заплатят нам компенсацию»
Назаров о недопуске России: чехи, финны, шведы – бараны-русофобы со стажем.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2026/27. 

«Конечно, очередное необдуманное решение ИИХФ возмутило всех граждан нашей великой страны. Чехи, финны, шведы – бараны-русофобы с многолетней историей, другого от них ждать не приходится.

Без сборной России чемпионат мира теряет в своем интересе и просаживается в плане конкуренции. Это уже не то мировое первенство, в котором реально определялся сильнейший.

Уверен, наши ребята будут только сильнее. Сборная России обязательно вернется на международную арену, а все наши недоброжелатели обязательно поймут свою ошибку и заплатят нам компенсацию за причиненный ущерб.

Сделаем из этих баранов хороший люля-кебаб на льду, как только вернемся. Побеждать всегда и везде должен только сильнейший», – сообщил Назаров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoЧМ по хоккею
Федерация хоккея Финляндии
отстранение и возвращение России
Федерация хоккея Чехии
logoСборная России по хоккею с шайбой
Федерация хоккея Швеции
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logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею

Комментарии

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Очевидно, выходные прошли насыщенно
ОтветАлексей Агеев
Очевидно, выходные прошли насыщенно
В кебабной.
да это не назаров . назаров нац лидера везде добавляет
Какая воодушевляющая патриотическая речь с утра в понедельник. Люля-кебаб из баранов с многолетней историей это сильно))))
Ответviktorpavlov70
Какая воодушевляющая патриотическая речь с утра в понедельник. Люля-кебаб из баранов с многолетней историей это сильно))))
зарядил на всю неделю комментарии спортс)))
Дрюня-бронекулак проснулся. Хоть посмеяться с утра
Гопникофобы они, а не русофобы.
А я хочу как раньше.., без люля кебаба, со свободным передвижением по миру и хорошим отношением между людьми. Надоела вся эта грязь и злость
Я бы удивился, если бы Назаров сказал что то умное.
Насколько сильными становятся наши спортсмены в условиях изоляции, мы увидели на ЧМ по фехтованию, и сейчас на ЧЕ по водным видам спорта. Вряд ли хоккей будет исключением. Играть на протяжении пяти лет с РБ и Казахстаном, так себе практика.
Что ж, зато теперь мы знаем, чем Назаров закусывал на выходных
Уже больше 10 лет без кебабов в хоккее, кроме пирровой Олимпиады, об чем он?😅
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