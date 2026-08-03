Назаров о недопуске России: «Чехи, финны, шведы – бараны-русофобы. Сделаем из них люля-кебаб на льду, как только вернемся. Все недоброжелатели заплатят нам компенсацию»

Назаров о недопуске России: чехи, финны, шведы – бараны-русофобы со стажем.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2026/27.

«Конечно, очередное необдуманное решение ИИХФ возмутило всех граждан нашей великой страны. Чехи, финны, шведы – бараны-русофобы с многолетней историей, другого от них ждать не приходится.

Без сборной России чемпионат мира теряет в своем интересе и просаживается в плане конкуренции. Это уже не то мировое первенство, в котором реально определялся сильнейший.

Уверен, наши ребята будут только сильнее. Сборная России обязательно вернется на международную арену, а все наши недоброжелатели обязательно поймут свою ошибку и заплатят нам компенсацию за причиненный ущерб.

Сделаем из этих баранов хороший люля-кебаб на льду, как только вернемся. Побеждать всегда и везде должен только сильнейший», – сообщил Назаров.