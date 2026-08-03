Романов о хоккейных городах: «Монреаль на другом уровне, у нас такого нет. Ярославль по одержимости № 1 в России, но там нет арены, как Bell Centre. В Новосибирске тоже»

Романов о хоккейных городах: Монреаль на другом уровне, у нас такого нет.

Защитник «Айлендерс » Александр Романов не считает, что «СКА-Арену» стоит сравнивать с Bell Centre в Монреале.

– 23-тысячная «СКА Арена» стала самым большим в мире по вместимости хоккейным стадионом, опередив Bell Centre в Монреале, на котором вы играли. У этих дворцов есть что-то общее, кроме вместимости?

– Все-таки это разные арены. Bell Centre известен не только тем, что он большой, – у него огромная история. Это историческое место. И на протяжении многих десятилетий это главная точка Монреаля, где люди собираются каждый вечер либо на концерты, либо на хоккей. Любовь к хоккею там на другом уровне – именно в Монреале. Там это вид спорта, на который молятся.

– В России такого нет?

– Нет. Очень хотелось бы, чтобы так стало… Хотя нет, если брать такой аспект, как хоккейный фанатизм, то и у нас много городов, где люди так же влюблены в хоккей. Но не везде есть условия, чтобы создать такой же Bell Centre и добиться такого же ажиотажа.

– Не совмещаются фанатизм и вместимость?

– Да. Новосибирск, к примеру, очень хоккейный город. Но там еще нет большой арены с историей, как у Bell Centre. Вот, например, Ярик – это как Монреаль в плане хоккейной истории. Когда все всех знают и этот вид спорта на первом месте. Но в Ярославле пока нет такой же арены, как Bell Centre. Хотя по хоккейной одержимости это, наверное, город № 1 в России, – сказал Романов.

Отметим, что Bell Centre был введен в эксплуатацию в 1996 году – на 5 лет раньше «Арены-2000» в Ярославле. C 2025 года его вместимость – 20 962 зрителей.

До этого «Канадиенс» на протяжении более 70 лет выступали на арене Forum, открытой в 1924 году и впоследствии не раз реконструированной.