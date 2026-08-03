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  4. Романов о хоккейных городах: «Монреаль на другом уровне, у нас такого нет. Ярославль по одержимости № 1 в России, но там нет арены, как Bell Centre. В Новосибирске тоже»

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Романов о хоккейных городах: «Монреаль на другом уровне, у нас такого нет. Ярославль по одержимости № 1 в России, но там нет арены, как Bell Centre. В Новосибирске тоже»
Романов о хоккейных городах: Монреаль на другом уровне, у нас такого нет.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов не считает, что «СКА-Арену» стоит сравнивать с Bell Centre в Монреале. 

– 23-тысячная «СКА Арена» стала самым большим в мире по вместимости хоккейным стадионом, опередив Bell Centre в Монреале, на котором вы играли. У этих дворцов есть что-то общее, кроме вместимости?

– Все-таки это разные арены. Bell Centre известен не только тем, что он большой, – у него огромная история. Это историческое место. И на протяжении многих десятилетий это главная точка Монреаля, где люди собираются каждый вечер либо на концерты, либо на хоккей. Любовь к хоккею там на другом уровне – именно в Монреале. Там это вид спорта, на который молятся.

– В России такого нет?

– Нет. Очень хотелось бы, чтобы так стало… Хотя нет, если брать такой аспект, как хоккейный фанатизм, то и у нас много городов, где люди так же влюблены в хоккей. Но не везде есть условия, чтобы создать такой же Bell Centre и добиться такого же ажиотажа.

– Не совмещаются фанатизм и вместимость?

– Да. Новосибирск, к примеру, очень хоккейный город. Но там еще нет большой арены с историей, как у Bell Centre. Вот, например, Ярик – это как Монреаль в плане хоккейной истории. Когда все всех знают и этот вид спорта на первом месте. Но в Ярославле пока нет такой же арены, как Bell Centre. Хотя по хоккейной одержимости это, наверное, город № 1 в России, – сказал Романов. 

Отметим, что Bell Centre был введен в эксплуатацию в 1996 году – на 5 лет раньше «Арены-2000» в Ярославле. C 2025 года его вместимость – 20 962 зрителей. 

До этого «Канадиенс» на протяжении более 70 лет выступали на арене Forum, открытой в 1924 году и впоследствии не раз реконструированной. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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Арена-2000-Локомотив

Комментарии

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Агломерация Монреаля считай в 10 раз больше Ярославля.
ОтветAlex1104
Агломерация Монреаля считай в 10 раз больше Ярославля.
Вроде в 4?
ОтветAlex1104
Агломерация Монреаля считай в 10 раз больше Ярославля.
Считай лучше. Кострому и Рыбинск не забудь
Совместной фотографии с РоРо ему не дождаться ;)
Монреаль даже и сравнивать не с кем; если учесть, какие игроки выступали за "Канадиенс". Жак Плант, Кен Драйден,братья Ришар, Иван Курнуайе, Жан Беливо, Серж Савар, Боб Гейни, Патрик Руа, Ларри Робинсон. А разве забудешь , как в едином порыве на арене -Гиии, Гиии,.. приветствуя своего любимца Ги Лефлера! Если и сравнивать, с кем-то из наших клубов, то по наличии звездных игроков, пожалуй вне конкуренции ЦСКА. Правда все это уже и былью поросло. Но все равно, хоккей в Монреале, это отдельная религия, несопоставимая с кем либо.
Ответheivani
Монреаль даже и сравнивать не с кем; если учесть, какие игроки выступали за "Канадиенс". Жак Плант, Кен Драйден,братья Ришар, Иван Курнуайе, Жан Беливо, Серж Савар, Боб Гейни, Патрик Руа, Ларри Робинсон. А разве забудешь , как в едином порыве на арене -Гиии, Гиии,.. приветствуя своего любимца Ги Лефлера! Если и сравнивать, с кем-то из наших клубов, то по наличии звездных игроков, пожалуй вне конкуренции ЦСКА. Правда все это уже и былью поросло. Но все равно, хоккей в Монреале, это отдельная религия, несопоставимая с кем либо.
У ЦСКА много великих воспитанников,но это как ни крути был и есть пылесос,который втягивал в себя все хоккейные сливки со всего СССР,под предлогом службы в армии,по мне так позор,и как и ска сейчас,кричат что это они воспитали хоккеиста.таких примеров довольно много.
ОтветСергея Дьяков
У ЦСКА много великих воспитанников,но это как ни крути был и есть пылесос,который втягивал в себя все хоккейные сливки со всего СССР,под предлогом службы в армии,по мне так позор,и как и ска сейчас,кричат что это они воспитали хоккеиста.таких примеров довольно много.
Что сделаешь; согласен с вами - было и такое: брали лучших и из других городов, не только ЦСКА привлекал.Хотя для меня, практически одностороннего болельщика /имею ввиду, болельщик команд /спортсменов только своего региона/ всегда приятно видеть в составе воспитанников своей области. Даже как-то отложилось в памяти, толи в конце 70х., или начале 80х. в составе "Автомобилиста" выступало только трое игроков из др. регионов. Остальные были все свои, с Тагила, Серова, Салды, Новоуральска, Свердловска. Тогда и во многих командах, первой/второй лиг свои играли. Вышка уже другие требования выдвигала.
для Ярославля арена на 9к оптимальна. Да и с учетом всех апгрейдов, она не хуже по комфорту, чем новые. Единственно, надо бы сиденья обновить и паровоз с 12 трибуны убрать
ОтветЛюбезный Ботиат
для Ярославля арена на 9к оптимальна. Да и с учетом всех апгрейдов, она не хуже по комфорту, чем новые. Единственно, надо бы сиденья обновить и паровоз с 12 трибуны убрать
Она лучше многих новых, потому что строилась ещё финами. Да и ухаживают за ней хорошо.
Так у них все дворцы 18-20 зрителей и даже больше. У нас таких по-моему один в Питере.
Сравнивает родоночальников хоккея, у которых как ребёнок родился уже клюшка в углу стоит, с ярославлем. Про финансовую составляющую насления вообще молчу. В канаде там от детей до бабки 80+ все ходят на хоккей и знают историю своих команд от и до.
Круто, что Ярославлю респектнул!
Так просто они умеет это делать, вот эти арены от которых энергетика веет прекрасная, архитектура, инфраструктура, они уже давно живут в 2050 году, у них все качественно, на высшем уровне, аж хочется смотреть, и душе приятно
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