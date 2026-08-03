Журова об иске ФХР в CAS: «Можно выиграть, если докажем, что из-за отстранения не можем попасть на Олимпиаду-2030. Но ИИХФ может схитрить – сказать, что рейтинг нам оставляют»

Журова об иске ФХР в CAS: можно выиграть, если докажем, что не попадаем на ОИ.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала судебный иск, который ФХР подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

Совет ИИХФ ранее продлил отстранение России по соображениям безопасности, несмотря на рекомендации МОК и решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании бана по этой причине.

– Есть ли шансы у ФХР доказать в CAS неправомерность нашего отстранения и вернуть сборную на международную арену?

– Только если мы докажем, что из‑за отсутствия международных соревнований мы можем не попасть на Олимпиаду, тогда можно выиграть дело в CAS.

Так что шансы поучаствовать в чемпионате мира‑2027 у нас есть, если мы докажем, что это соревнование является рейтинговым для попадания на Олимпиаду.

Но они (ИИХФ) могут схитрить и сказать, что рейтинг нам оставляют (замораживают), а для участия в Олимпиаде‑2030 года выступление на чемпионатах мира совершенно не обязательно, – сказала Журова.

Россия лидирует в рейтинге ИИХФ. Швейцария идет второй, опередив Канаду и США