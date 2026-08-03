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  4. Журова об иске ФХР в CAS: «Можно выиграть, если докажем, что из-за отстранения не можем попасть на Олимпиаду-2030. Но ИИХФ может схитрить – сказать, что рейтинг нам оставляют»

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Журова об иске ФХР в CAS: «Можно выиграть, если докажем, что из-за отстранения не можем попасть на Олимпиаду-2030. Но ИИХФ может схитрить – сказать, что рейтинг нам оставляют»
Журова об иске ФХР в CAS: можно выиграть, если докажем, что не попадаем на ОИ.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала судебный иск, который ФХР подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

Совет ИИХФ ранее продлил отстранение России по соображениям безопасности, несмотря на рекомендации МОК и решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании бана по этой причине.

– Есть ли шансы у ФХР доказать в CAS неправомерность нашего отстранения и вернуть сборную на международную арену?

– Только если мы докажем, что из‑за отсутствия международных соревнований мы можем не попасть на Олимпиаду, тогда можно выиграть дело в CAS.

Так что шансы поучаствовать в чемпионате мира‑2027 у нас есть, если мы докажем, что это соревнование является рейтинговым для попадания на Олимпиаду.

Но они (ИИХФ) могут схитрить и сказать, что рейтинг нам оставляют (замораживают), а для участия в Олимпиаде‑2030 года выступление на чемпионатах мира совершенно не обязательно, – сказала Журова. 

Россия лидирует в рейтинге ИИХФ. Швейцария идет второй, опередив Канаду и США

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСветлана Журова
Олимпиада-2030
Государственная дума
logoМатч ТВ
logoФХР
logoолимпийский хоккейный турнир
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Откуда откопали данного спортивного юриста? Вечно несет какую то шляпу.
а на какой якорь нам рейтинг, если играть на международке нельзя?))
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