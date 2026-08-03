Плющев о Гашеке: «Надо отдать должное этому «полезному идиоту». Он последователен в своей русофобии: нас наказывают за СВО. Дурачки Козиолсы стесняются это сказать»

Плющев о Гашеке: надо отдать должное этому «полезному идиоту», он последователен.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал Доминика Гашека «полезным идиотом».

Ранее бывший вратарь сборной Чехии возмутился тем, что ИИХФ объясняет отстранение сборных России от международных турниров (продленное на сезон-2026/27) не политическими мотивами, а соображениями безопасности.

– Нам еще повезло, что в ИИХФ работают недалекие люди, повернутые на пропаганде – типа различных Козиолсов из маленьких и мстительных стран. В противном случае наше отстранение приобрело бы более яркую и циничную форму.

– Поясните.

– Сейчас в хоккейной Европе жабы выясняют отношения с гадюками. И надо отдать должное честности такого «полезного идиота», как Доминик Гашек.

Ведь он не стал юлить и возмутился тем, что ИИХФ обернуло решение об отстранение сборных России в филькину грамоту «безопасности». И Гашек в своей русофобии абсолютно последователен: Россию наказывают исключительно за специальную военную операцию и за политику.

Но дурачки Козиолсы стесняются это сказать и прикрываются байками о безопасности. Выглядит все это откровенно нелепо. Хотя больно бьет по нашему хоккею, – сказал Плющев.

Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»