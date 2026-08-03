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  4. Плющев о Гашеке: «Надо отдать должное этому «полезному идиоту». Он последователен в своей русофобии: нас наказывают за СВО. Дурачки Козиолсы стесняются это сказать»

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Плющев о Гашеке: «Надо отдать должное этому «полезному идиоту». Он последователен в своей русофобии: нас наказывают за СВО. Дурачки Козиолсы стесняются это сказать»
Плющев о Гашеке: надо отдать должное этому «полезному идиоту», он последователен.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал Доминика Гашека «полезным идиотом». 

Ранее бывший вратарь сборной Чехии возмутился тем, что ИИХФ объясняет отстранение сборных России от международных турниров (продленное на сезон-2026/27) не политическими мотивами, а соображениями безопасности. 

– Нам еще повезло, что в ИИХФ работают недалекие люди, повернутые на пропаганде – типа различных Козиолсов из маленьких и мстительных стран. В противном случае наше отстранение приобрело бы более яркую и циничную форму. 

– Поясните.

– Сейчас в хоккейной Европе жабы выясняют отношения с гадюками. И надо отдать должное честности такого «полезного идиота», как Доминик Гашек.

Ведь он не стал юлить и возмутился тем, что ИИХФ обернуло решение об отстранение сборных России в филькину грамоту «безопасности». И Гашек в своей русофобии абсолютно последователен: Россию наказывают исключительно за специальную военную операцию и за политику.

Но дурачки Козиолсы стесняются это сказать и прикрываются байками о безопасности. Выглядит все это откровенно нелепо. Хотя больно бьет по нашему хоккею, – сказал Плющев. 

Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВладимир Плющев
Виестурс Козиолс
logoПолитика
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logoДоминик Гашек
отстранение и возвращение России
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ

Комментарии

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Гашек сказал правду. Все не глупые люди понимают за что нас отстраняют. Чиновники в Европе все ищут как избежать термин - "захватчики", а наши чиновники ищут как опровергнуть другие их заменяющие термины.
Видать знатно и с размахом отпраздновал свой юбилей сей сказочный персонаж раз все еще мерещются ему полезные идиоты с дурачками,да жабы с гадюками...
А вот Плющев бесполезный идиот :)
А Гашек что, какое-то ответственное лицо, чтобы что-то признавать или опровергать? Он такой же спортивный пенсионер, как и сам Плющев. Возможно, если бы он был при должности, тоже говорил бы про безопасность.
уже начинает подбешивать … захожу почитать новости спорта, а не мысли старых идиотов о политике
ОтветHarry Houdini
уже начинает подбешивать … захожу почитать новости спорта, а не мысли старых идиотов о политике
Так зачем заходишь? Выбрать то, что тебе интересно, не в состоянии?
ОтветHarry Houdini
уже начинает подбешивать … захожу почитать новости спорта, а не мысли старых идиотов о политике
Подбешивать должно то, что даже в словах маразматика Плющева разумности больше чем у всех комментаторов этого ресурса.
к Гашеку можно относиться как угодно, но он хотя бы последователен.
Почему вдруг стали такими Русофобами после 2022 года?
Ответolegus81967
Почему вдруг стали такими Русофобами после 2022 года?
Наверное что-то случилось
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