Заварухин о том, как расстался с «Автомобилистом»: «Нормальные отношения, все хорошо. Приятно, что люди в Екатеринбурге меня помнят. Многие благодарили за работу»

Николай Заварухин об уходе из «Автомобилиста»: с клубом нормальные отношения.

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сказал, что остался в хороших отношениях с клубом после отставки.

Специалист возглавлял клуб из Екатеринбурга с 2021 по 2026 год. В этом году его сменил Алексей Кудашов.

– Как прошли ваши первые месяцы без работы?

– Много времени провожу с семьей. Съездил с друзьями на Алтай, побывал в тайге в Пермском крае. Поездил по Башкирии, у нас здесь много красивых мест. Также получилось на неделю вырваться в Турцию, на море.

– Расстались с «Автомобилистом» в хороших отношениях?

– Все хорошо, у нас нормальные отношения. Вот недавно летал в Екатеринбург на футбольный матч Первой лиги между «Уралом» и «Торпедо». Роман Орещук сейчас работает в «Урале», позвал меня. Встретился с друзьями, заходил в хоккейный клуб, пообщались с Олегом Гроссом (спортивным директором «Автомобилиста» – Спортс).

Я много времени провел в Екатеринбурге, соскучился по городу. Поговорил с людьми, у меня же там много друзей осталось. Видел болельщиков, очень приятно, что люди меня помнят. Многие благодарили за работу, – сказал Заварухин.