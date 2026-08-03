Порцлайн о новом контракте Марченко: «Ожидаю, что переговоры с «Коламбусом» будут только после 1 июля следующего года. У ограниченно свободных агентов теперь есть рычаг»

Порцлайн о новом контракте Марченко: переговоры будут после 1 июля 2027 года.

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн ожидает, что «Коламбус » не подпишет новый контракт с форвардом Кириллом Марченко до 1 июля следующего года.

У 26-летнего россиянина остался один год контракта с кэпхитом 3,85 млн долларов. Летом 2027 года он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Если на 1 июля у него не будет контракта с «Блю Джекетс», то игрок будет доступен для оффер-шитов.

«Этим летом мы поняли, что ограниченно свободные агенты теперь используют 1 июля в качестве рычага давления.

Ожидаю, что сторона Марченко будет вести переговоры только после 1 июля следующего года», – сказал Порцлайн в подкасте DLLS Stars.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Марченко провел 76 матчей и набрал 67 (27+40) очков.

Порцлайн о слухах про обмен Марченко в «Монреаль»: «Ничего не происходит. Клуб не получал звонков по нему с начала лета»