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  4. Порцлайн о новом контракте Марченко: «Ожидаю, что переговоры с «Коламбусом» будут только после 1 июля следующего года. У ограниченно свободных агентов теперь есть рычаг»

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Порцлайн о новом контракте Марченко: «Ожидаю, что переговоры с «Коламбусом» будут только после 1 июля следующего года. У ограниченно свободных агентов теперь есть рычаг»
Порцлайн о новом контракте Марченко: переговоры будут после 1 июля 2027 года.

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн ожидает, что «Коламбус» не подпишет новый контракт с форвардом Кириллом Марченко до 1 июля следующего года. 

У 26-летнего россиянина остался один год контракта с кэпхитом 3,85 млн долларов. Летом 2027 года он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Если на 1 июля у него не будет контракта с «Блю Джекетс», то игрок будет доступен для оффер-шитов. 

«Этим летом мы поняли, что ограниченно свободные агенты теперь используют 1 июля в качестве рычага давления.

Ожидаю, что сторона Марченко будет вести переговоры только после 1 июля следующего года», – сказал Порцлайн в подкасте DLLS Stars.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Марченко провел 76 матчей и набрал 67 (27+40) очков.

Порцлайн о слухах про обмен Марченко в «Монреаль»: «Ничего не происходит. Клуб не получал звонков по нему с начала лета»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoКирилл Марченко
logoКоламбус
Аарон Порцлайн
logoНХЛ

Комментарии

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Кирилл играет на 10, не меньше. Если начнет набирать очко за игру, там совсем непонятно что по контрактам.
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