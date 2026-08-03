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  4. Овечкин о том, зачем меняет краги по ходу матчей: «Это не понты. У меня 3-4 пары на игру, нравится, когда клюшка держится. Если перчатки мокрые, она скользит»

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Овечкин о том, зачем меняет краги по ходу матчей: «Это не понты. У меня 3-4 пары на игру, нравится, когда клюшка держится. Если перчатки мокрые, она скользит»
Овечкин о том, что часто меняет краги по ходу матчей НХЛ: это не понты.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, почему часто меняет краги по ходу матчей НХЛ

40-летний хоккеист ответил на вопрос бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в выпуске FONTour. 

Андрей Аршавин: Краги вы меняете каждые 2-3 смены? Это что, так потеешь, что елозят руки? Или это понты, что если в НХЛ, то можно по 10 пар перчаток менять?

Овечкин: Это не понты. Это очень важный элемент, по крайней мере для меня. Я просто обожаю новые краги. Если бы мне давали новые перчатки на каждую игру, я бы только в новых и играл.

У меня три-четыре пары на игру. Первая пара - дряхлые, быстро изнашиваются, поэтому после смены я могу сказать: «Все. С ними покончено. Давайте новые».

В большинстве случаев у меня всегда новые, сухие перчатки, потому что мне нравится, когда клюшка держится в моих руках.

А когда мокрые, даже если ты держишь клюшку крепко, она все равно скользит. Не знаю почему. А некоторые, наоборот, любят, когда перчатки очень мокрые. Некоторые даже специально вырезают на ладонях дырки. Я этого не понимаю.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал Fonbet в VK
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