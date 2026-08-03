Племянник Брылина Андреев подписал АХЛ-контракт с фармом «Бостона». У 27-летнего форварда 76 очков в 84 матчах в сезоне ECHL с учетом плей-офф

Племянник Брылина Максим Андреев подписал контракт с фармом «Бостона».

Форвард Максим Андреев подписал контракт с «Провиденсом » (фарм-клубом «Бостона ») на один сезон. Соглашение действует только с клубом АХЛ .

27-летний нападающий отыграл три предыдущих сезона в ECHL . В прошлом сезоне у него 62 (19+43) очка в 70 играх за «Мэн» в регулярке и 14 (6+8) баллов в 14 играх плей-офф.

Андреев родился в Москве и выступал в системе ЦСКА до 17 лет. В Северной Америке он отыграл 4 сезона за команду Корнельского университета.

Максим приходится племянником трехкратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Брылину, ставшему главным тренером минского «Динамо» в это межсезонье.