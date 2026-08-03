Племянник Брылина Андреев подписал АХЛ-контракт с фармом «Бостона». У 27-летнего форварда 76 очков в 84 матчах в сезоне ECHL с учетом плей-офф
Племянник Брылина Максим Андреев подписал контракт с фармом «Бостона».
Форвард Максим Андреев подписал контракт с «Провиденсом» (фарм-клубом «Бостона») на один сезон. Соглашение действует только с клубом АХЛ.
27-летний нападающий отыграл три предыдущих сезона в ECHL. В прошлом сезоне у него 62 (19+43) очка в 70 играх за «Мэн» в регулярке и 14 (6+8) баллов в 14 играх плей-офф.
Андреев родился в Москве и выступал в системе ЦСКА до 17 лет. В Северной Америке он отыграл 4 сезона за команду Корнельского университета.
Максим приходится племянником трехкратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Брылину, ставшему главным тренером минского «Динамо» в это межсезонье.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Провиденс»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии