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  4. Романов о ЧМ-2026: «США – нефутбольная страна, у них свои виды спорта. Ажиотажа я не почувствовал. Слышал, что организация была не всегда хорошей»

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Романов о ЧМ-2026: «США – нефутбольная страна, у них свои виды спорта. Ажиотажа я не почувствовал. Слышал, что организация была не всегда хорошей»
Романов о ЧМ-2026: США – нефутбольная страна, ажиотажа я не почувствовал.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов сказал, что не почувствовал в США ажиотажа от ЧМ-2026 по футболу. 

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля, игры также проводились в Мексике и Канаде. Победителем стала сборная Испании. 

– Когда после сезона уезжали в отпуск в Россию, в Нью-Йорке уже чувствовался ажиотаж перед чемпионатом мира по футболу?

– Не особо заметил. Может, потому, что я не фанат футбола. Хотя знал, что матчи будут проходить в двух часах от моего дома в Лонг-Айленде. Но не все игры смотрел даже по телевизору, не говоря уже про то, чтобы ходить на матчи. Слышал, что организация была не всегда хорошей – были сложности с подъездом к стадиону.

– США все-таки нефутбольная страна? В том смысле, что европейский футбол, который они называют соккером, так и не стал таким же популярным, как хоккей?

– Да, нефутбольная. У них есть свои виды спорта, к которым они более трепетно относятся. Сами знаете, о чем я говорю – хоккей, баскетбол, американский футбол, бейсбол. Ажиотажа от чемпионата я не почувствовал.

По крайней мере, его не ощущалось там, где я живу, – сказал Романов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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Комментарии

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Они гении маркетинга если в нефутбольной стране втридорога стадионы заполнили.
ОтветDizzod
Они гении маркетинга если в нефутбольной стране втридорога стадионы заполнили.
Ну надо понимать что стадионы заполняли же не только жители США. А то у вас так написано как будто за заполняемость отвечали только американцы. У них так то были гости, из других стран, а самое главное что главные футбольные болельщики (латиноамериканцы) были под боком. Им вообще в коем веке не надо ехать за тридевять земель
Ответilya1809
Ну надо понимать что стадионы заполняли же не только жители США. А то у вас так написано как будто за заполняемость отвечали только американцы. У них так то были гости, из других стран, а самое главное что главные футбольные болельщики (латиноамериканцы) были под боком. Им вообще в коем веке не надо ехать за тридевять земель
МЛС по посещаемости устапает только топ 5 лиг)
Соккерная страна
Но не все игры смотрел даже по телевизору.

Чтобы смотреть все игры этого чемпионата, нужно было в принципе все дела отложить. Только непонятно ради чего.
Несоккерные люди (с)
Удивительно, как так можно рассуждать "слышал, что организация была не всегда хорошей"... И при этом живя "в двух часах". Пешком? На велосипеде? Был я на этом ЧМ в "нефутбольной стране". Придраться не к чему было (кроме жаркой погоды и цен на билеты, что не зависело от организаторов). Да, ажиотажа в Бостоне не было как на Никольской, только не понятно - это хорошо или нет, да и стадион в Фоксборо таки в часе езды поездом. В Далласе, например, в центре города на трансляцию игры Мексика-Англия стихийно набилось тысяч 20 зрителей. И это была не официальная фан-зона
ОтветAlexander Rakhilkin
Удивительно, как так можно рассуждать "слышал, что организация была не всегда хорошей"... И при этом живя "в двух часах". Пешком? На велосипеде? Был я на этом ЧМ в "нефутбольной стране". Придраться не к чему было (кроме жаркой погоды и цен на билеты, что не зависело от организаторов). Да, ажиотажа в Бостоне не было как на Никольской, только не понятно - это хорошо или нет, да и стадион в Фоксборо таки в часе езды поездом. В Далласе, например, в центре города на трансляцию игры Мексика-Англия стихийно набилось тысяч 20 зрителей. И это была не официальная фан-зона
Ну вы же позволяете себе публично рассуждать, хотя проживаете не в 2-х часах, а в 2-х сутках.:)))
Человек же четко сказал "по слухам".
американцы - нефутбольные люди!
Включил бы телевизор и увидел бы постоянно полные трибуны. На МЛС посещаемость тоже хорошая. В НХЛ примерно столько же ходят.
Ну,тогда услышь и меня: Организация была на высочайшем уровне. Был настоящий праздник футбола на стадионах. Телевизионная картинка самая лучшая из всех ЧМ. Футбольные стадионы,поля- самые лучшие... .
А битком забитые трибуны на каждом матче - это наверно солдат и бюджетников нагнали?
Ответrembrandao
А битком забитые трибуны на каждом матче - это наверно солдат и бюджетников нагнали?
ИИ генерировал
Ответrembrandao
А битком забитые трибуны на каждом матче - это наверно солдат и бюджетников нагнали?
Даже на финале были видны пустые места. Ты о каких битком забитых стадионах говоришь)))
Кстати, посмотрел - европейский футбол в США в 2,5 раза более популярен чем хоккей
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