Романов о ЧМ-2026: «США – нефутбольная страна, у них свои виды спорта. Ажиотажа я не почувствовал. Слышал, что организация была не всегда хорошей»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов сказал, что не почувствовал в США ажиотажа от ЧМ-2026 по футболу.
Турнир проходил с 11 июня по 19 июля, игры также проводились в Мексике и Канаде. Победителем стала сборная Испании.
– Когда после сезона уезжали в отпуск в Россию, в Нью-Йорке уже чувствовался ажиотаж перед чемпионатом мира по футболу?
– Не особо заметил. Может, потому, что я не фанат футбола. Хотя знал, что матчи будут проходить в двух часах от моего дома в Лонг-Айленде. Но не все игры смотрел даже по телевизору, не говоря уже про то, чтобы ходить на матчи. Слышал, что организация была не всегда хорошей – были сложности с подъездом к стадиону.
– США все-таки нефутбольная страна? В том смысле, что европейский футбол, который они называют соккером, так и не стал таким же популярным, как хоккей?
– Да, нефутбольная. У них есть свои виды спорта, к которым они более трепетно относятся. Сами знаете, о чем я говорю – хоккей, баскетбол, американский футбол, бейсбол. Ажиотажа от чемпионата я не почувствовал.
По крайней мере, его не ощущалось там, где я живу, – сказал Романов.
Комментарии
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Чтобы смотреть все игры этого чемпионата, нужно было в принципе все дела отложить. Только непонятно ради чего.
Человек же четко сказал "по слухам".