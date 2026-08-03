Романов о ЧМ-2026: «США – нефутбольная страна, у них свои виды спорта. Ажиотажа я не почувствовал. Слышал, что организация была не всегда хорошей»

Романов о ЧМ-2026: США – нефутбольная страна, ажиотажа я не почувствовал.

Защитник «Айлендерс » Александр Романов сказал, что не почувствовал в США ажиотажа от ЧМ-2026 по футболу.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля, игры также проводились в Мексике и Канаде. Победителем стала сборная Испании.

– Когда после сезона уезжали в отпуск в Россию, в Нью-Йорке уже чувствовался ажиотаж перед чемпионатом мира по футболу?

– Не особо заметил. Может, потому, что я не фанат футбола. Хотя знал, что матчи будут проходить в двух часах от моего дома в Лонг-Айленде. Но не все игры смотрел даже по телевизору, не говоря уже про то, чтобы ходить на матчи. Слышал, что организация была не всегда хорошей – были сложности с подъездом к стадиону.

– США все-таки нефутбольная страна? В том смысле, что европейский футбол, который они называют соккером, так и не стал таким же популярным, как хоккей?

– Да, нефутбольная. У них есть свои виды спорта, к которым они более трепетно относятся. Сами знаете, о чем я говорю – хоккей, баскетбол, американский футбол, бейсбол. Ажиотажа от чемпионата я не почувствовал.

По крайней мере, его не ощущалось там, где я живу, – сказал Романов.